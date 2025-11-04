UP: शादी में थूक-थूककर बनाई रोटियां, बुलंदशहर में युवक की घिनौनी करतूत

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शादी समारोह में रोटियों पर थूकने का मामला सामने आया है. यहां शादी में खाना बना रहा युवक रोटियां बनाते समय पर उनपर थूक रहा था. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल इस शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि एक शादी समारोह में रोटियों पर थूकते हुए एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. वीडियो में व्यक्ति रोटियां बनाते समय उन पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा था.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद: होटल कारीगर की घिनौनी करतूत, थूक-थूक कर रोटी बनाने का Video वायरल

पुलिस ने व्यक्ति की पहचान पठान टोला इलाके के निवासी दानिश के रूप में की है. अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि दानिश के खिलाफ 2 नवंबर को पहासू थाने में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें: 'अपनी चप्पल पर थूक कर चाट...' साइकिल चोरी के शक में शख्स के साथ अमानवीय व्यवहार, VIDEO

आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, जब रोटियों पर थूकने का मामला सामने आया है. इससे पहले भी रोटियों पर थूकने के मामला गाजियाबाद, बुलंदशहर और मेरठ और अन्य जिलों से आ चुके हैं. बीते महीने एक जागरण के खाने में थूक कर रोटियां बनाने का मामला सामने आया था. जिसके बाद जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था. बाद में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था.

---- समाप्त ----