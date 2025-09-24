गाजियाबाद: होटल कारीगर की घिनौनी करतूत, थूक-थूक कर रोटी बनाने का Video वायरल

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद कमिश्नरेट के अंकुर विहार थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो विजय विहार मेन रोड स्थित करीम होटल का बताया जा रहा है. जिसमें होटल का कारीगर तंदूर पर रोटी सेंकते समय उस पर थूकता हुआ नजर आ रहा है. इस घटना की शिकायत दिल्ली के करावल नगर निवासी राहुल पचौरी ने लोनी के थाना अंकुर विहार में दर्ज कराई है.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि पिछले वर्ष भी इसी होटल से इस प्रकार की घटना सामने आई थी. जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं. उन्होंने तहरीर में होटल मालिक शाहरुख पर भी कड़ी कार्रवाई और होटल को तत्काल सील करने की मांग की है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 272, 274 और 275 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रोटी बनाने वाले कारीगर की अभी भी नहीं हो पाई है गिरफ्तारी

इस प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक राहुल कुमार को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है. आरोपी होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया है. लेकिन वीडियो में रोटी बनाते हुए दिखने वाला कारीगर अभी भी फरार है.

पुलिस की तरफ से थूक कर रोटी बनाने वाले कारीगर की तलाश की जा रही है. जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी. वहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है. सोशल मीडिया पर भी होटल के खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. लोगों का कहना है कि इस तरह की गिरी हुई हरकत करने वालों को ऐसी सजा देनी चाहिए, ताकि कभी कोई इस तरह के कृत्य के बारे में सोच भी न सके.

