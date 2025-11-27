बुलंदशहर: गंजेपन का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देने वाला बदमाश गिरफ्तार, जितेंद्र उर्फ जीतू की कहानी

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने एक बेहद शातिर बदमाश को पकड़ा है. इसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू है. यह बदमाश अपने गंजेपन का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को चकमा देता था. चोरी/लूट के टाइम कभी विग पहन लेता तो कभी ऐसे ही वारदातें करता था. विग पहनकर और उतारकर वह पुलिस की नजरों से बचता रहा. आखिरकार पुलिस ने उसे धर दबोचा. आइये जानते हैं पूरी कहानी...

आपको बता दें कि कई राज्यों की पुलिस को चकमा देने वाला शातिर अपराधी जीतू आखिरकार पकड़ा गया है. यह अपने गंजेपन का फायदा उठाता था और लूट की वारदातों को अंजाम देने के बाद सिर पर विग पहनकर भाग जाता था, जिससे पुलिस इसकी पहचान नहीं कर पाती थी. इस 'विग वाले नटवरलाल' पर दिल्ली, हरियाणा और यूपी में 28 संगीन मामले दर्ज हैं.

जितेंद्र उर्फ जीतू को मंगलवार रात्रि को थाना सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी दनकौर रोड पर स्थित बिजलीघर के पास हुई है. जीतू लूट और वारदातों को अंजाम देने के बाद विग लगा लेता था. पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान आत्मरक्षा में गोली चलाकर उसे पकड़ा है.

पुलिस के अनुसार, जितेंद्र उर्फ जीतू गंजा है और वह अधिकांश वारदातों को गंजा होकर ही करता था. वारदात के तुरंत बाद वह अपने सिर पर विग पहन लेता था. सीसीटीवी फुटेज में उसकी दो अलग-अलग तस्वीरें (गंजेपन की और विग वाली) आने से पुलिस पहचान में धोखा खा जाती थी. इस शातिर तरीके से उसने 28 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है. मंगलवार रात वह अपने एक साथी के साथ किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बाइक पर निकला था.

रात्रि को सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस दनकौर रोड स्थित बिजलीघर के पास चेकिंग कर रही थी. इस दौरान बाइक पर सवार दो लोगों को रोकने का इशारा किया गया, तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें नटवरलाल जीतू घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा. आरोपी मैनपुरी का रहने वाला है.

गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, कुछ नकदी, चोरी की बाइक और एक विग बरामद की है. सीओ भास्कर मिश्रा ने बताया कि घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है. जितेंद्र उर्फ जीतू पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 28 संगीन मुकदमे दर्ज हैं.

