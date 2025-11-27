scorecardresearch
 

Feedback

बुलंदशहर: गंजेपन का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देने वाला बदमाश गिरफ्तार, जितेंद्र उर्फ जीतू की कहानी

बुलंदशहर पुलिस ने 'विग वाला नटवरलाल' जितेंद्र उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया है. यह शातिर अपराधी गंजेपन का फायदा उठाकर लूट करता था और विग पहनकर पुलिस को चकमा देता था. 28 मुकदमों के आरोपी जीतू को मंगलवार रात सिकंदराबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दनकौर रोड से पकड़ा है.

Advertisement
X
बुलंदशहर में शातिर बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू गिरफ्तार (Photo- ITG)
बुलंदशहर में शातिर बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू गिरफ्तार (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने एक बेहद शातिर बदमाश को पकड़ा है. इसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू है. यह बदमाश अपने गंजेपन का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को चकमा देता था. चोरी/लूट के टाइम कभी विग पहन लेता तो कभी ऐसे ही वारदातें करता था. विग पहनकर और उतारकर वह पुलिस की नजरों से बचता रहा. आखिरकार पुलिस ने उसे धर दबोचा. आइये जानते हैं पूरी कहानी...

आपको बता दें कि कई राज्यों की पुलिस को चकमा देने वाला शातिर अपराधी जीतू आखिरकार पकड़ा गया है. यह अपने गंजेपन का फायदा उठाता था और लूट की वारदातों को अंजाम देने के बाद सिर पर विग पहनकर भाग जाता था, जिससे पुलिस इसकी पहचान नहीं कर पाती थी. इस 'विग वाले नटवरलाल' पर दिल्ली, हरियाणा और यूपी में 28 संगीन मामले दर्ज हैं.

जितेंद्र उर्फ जीतू को मंगलवार रात्रि को थाना सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी दनकौर रोड पर स्थित बिजलीघर के पास हुई है. जीतू लूट और वारदातों को अंजाम देने के बाद विग लगा लेता था. पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान आत्मरक्षा में गोली चलाकर उसे पकड़ा है.

सम्बंधित ख़बरें

Bulandshahr police recovering pistol from accused husband (Photo- Screengrab)
बुलंदशहर में 'तमंचा रिकवरी' के लिए पुलिस ने दी ट्रेनिंग! वीडियो वायरल  
Rape victim Meet DIG
पुलिसकर्मियों से बचते हुए गैंगरेप पीड़िता दौड़ती हुई DIG के पास पहुंची, फिर... 
थार पर खड़े होकर कुछ युवकों ने जमकर पैसे लुटाए (Photo: Screengrab)
Thar से नोटों की बारिश, पैसे पकड़ने के लिए हो गई मारामारी- VIDEO  
मेले टूटकर गिरा झूला, बच्ची की मौत. (Photo: Representational)
बुलंदशहर के मेले में हादसा... अचानक गिरा झूला, 6 साल की बच्ची की मौत 
बुलंदशहर में युवक ने थूक-थूककर बनाई रोटियां. (Photo: Representational )
UP: शादी में थूक-थूककर बनाई रोटियां, बुलंदशहर में युवक की घिनौनी करतूत  

पुलिस के अनुसार, जितेंद्र उर्फ जीतू गंजा है और वह अधिकांश वारदातों को गंजा होकर ही करता था. वारदात के तुरंत बाद वह अपने सिर पर विग पहन लेता था. सीसीटीवी फुटेज में उसकी दो अलग-अलग तस्वीरें (गंजेपन की और विग वाली) आने से पुलिस पहचान में धोखा खा जाती थी. इस शातिर तरीके से उसने 28 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है. मंगलवार रात वह अपने एक साथी के साथ किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बाइक पर निकला था.

Advertisement

रात्रि को सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस दनकौर रोड स्थित बिजलीघर के पास चेकिंग कर रही थी. इस दौरान बाइक पर सवार दो लोगों को रोकने का इशारा किया गया, तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें नटवरलाल जीतू घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा. आरोपी मैनपुरी का रहने वाला है.

गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, कुछ नकदी, चोरी की बाइक और एक विग बरामद की है. सीओ भास्कर मिश्रा ने बताया कि घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है. जितेंद्र उर्फ जीतू पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 28 संगीन मुकदमे दर्ज हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement