बुलंदशहर: पुलिसकर्मियों से बचते हुए गैंगरेप पीड़िता दौड़ती हुई DIG के पास पहुंची, फिर...

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गुरुवार को एक बड़ा मामला सामने आया, जब गैंगरेप पीड़िता दौड़ती हुई डीआईजी मेरठ रेंज गुरुवार निधि निठानी के सामने पहुंच गई. पीड़िता ने पुलिसकर्मियों से बचते हुए डीआईजी से मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी की शिकायत की. वह लगातार कहती रही कि खुर्जा नगर पुलिस दो फरार आरोपियों को नहीं पकड़ रही है.

डीआईजी उस समय बुलंदशहर में दो थानों, पुलिस लाइन और एसपी ऑफिस के निरीक्षण के लिए आई थीं. सुबह से ही सभी स्थानों पर साफ-सफाई और सजावट कराई गई थी. जब डीआईजी खुर्जा नगर थाने पहुंचीं तो उन्होंने वहां की बनावटी सजावट पर नाराजगी जताई. उनका कहना था कि सजावट थानों पर नहीं, बल्कि विवेचना और अपराध नियंत्रण की गुणवत्ता में दिखनी चाहिए.

लापरवाही पर थाना प्रभारी पंकज राय लाइन हाजिर

इंस्पेक्शन पूरा होने के बाद जैसे ही डीआईजी बाहर निकलने लगीं, तभी गैंगरेप पीड़िता दौड़ती हुई उनके पास पहुंच गई. महिला पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता उनसे छूटकर डीआईजी के सामने खड़ी हो गई. उसका दौड़ता हुआ वीडियो भी वायरल हुआ. पीड़िता ने बताया कि कुछ दिन पहले छह आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया था.

पुलिस चार को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन दो आरोपी अभी भी फरार हैं. उसने डीआईजी से तुरंत उनकी गिरफ्तारी की मांग की. डीआईजी ने पीड़िता को भरोसा दिया कि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

इस घटना के बाद खुर्जा नगर पुलिस की लापरवाही सामने आई. एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी पंकज राय को लाइन हाजिर कर दिया. एएसपी डॉ तेजवीर सिंह ने बताया कि चार आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और बाकी दो पर टीम लगाकर कार्रवाई जारी है.

