लाखों खर्च कर मनाया भैंसे का जन्मदिन! नोटों का हार पहनाया, केक काटा, डीजे पर नाचे ग्रामीण; अमरोहा में अनोखी दावत

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक ग्रामीण ने अपने भैंसे का जन्मदिन शानदार तरीके से मनाकर सबको चौंका दिया है. बछरायूं थाना क्षेत्र के सुनगढ़ गांव में, इस अनोखे 'दानवीर' ग्रामीण ने लाखों रुपये खर्च करके सैकड़ों ग्रामीणों को भोज कराया, केक काटा और डीजे पर खूब डांस किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

भैंसे को पहनाया नोटों का हार, निकाली नुमाइश

अमरोहा के सुनगढ़ गांव में ग्रामीण ने अपने भैंसे को खूब सजाया और जन्मदिन मनाने की घोषणा की, जिसके बाद ग्रामीणों का तांता लग गया। भैंस मालिक और ग्रामीणों ने भैंसे के गले में नोटों का हार पहनाया और बाकायदा गांव में उसकी नुमाइश निकाली.

इस दौरान डीजे भी बजाया गया, जिस पर ग्रामीण जमकर डांस करते दिखाई दिए। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

केक कटा, सैकड़ों ग्रामीणों को कराया भोज

इस अनोखे जन्मदिन समारोह में ग्रामीणों की दावत पर लाखों का खर्चा किया गया. भैंसे के जन्मदिन का केक भी काटा गया, जिसे सैकड़ों ग्रामीणों में बांटा गया. सबसे हैरानी की बात यह है कि भैंसे के मालिक ने सैकड़ों ग्रामीणों को जन्मदिन का भोज कराया. लाखों खर्च करने वाले यह 'दानवीर' ग्रामीण अब पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. उनके इस अनोखे काम पर लोग तरह-तरह की राय व्यक्त कर रहे हैं.

पंचायत चुनाव की तैयारी तो नहीं?

इस 'पॉपुलैरिटी स्टंट' को देखकर कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यह ग्रामीण ग्राम प्रधान का उम्मीदवार हो सकता है. कुछ लोगों का मानना है कि यह व्यक्ति पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा है. भैंसे के जन्मदिन के सहारे राजनीति पद के लिए जीत की राह देखने का यह अनोखा तरीका अब चर्चा का विषय बना हुआ है.

