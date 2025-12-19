'आज न कोई गैंग, न गैंगवार', बाहुबली धनंजय और अभय के बीच जारी जुबानी जंग पर बोले बृजभूषण सिंह

पूर्व भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को अपने गोंडा स्थित आवास 'विष्णोहरपुर' में पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच सोशल मीडिया पर चल रही जुबानी जंग को अनावश्यक बताया. बृज भूषण ने कहा कि अब 80 या 90 के दशक वाला माहौल नहीं रहा और आज न कोई गैंग है, न ही गैंगवार.

'कौन बड़ा है और कौन छोटा, इसका आकलन भविष्य में होगा'

उन्होंने राजनेताओं को जनता के प्रति कर्तव्य निभाने की सलाह देते हुए कहा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, इसका आकलन भविष्य में होगा. इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के क्षत्रिय होने के दावे का समर्थन किया और बहराइच में संतों को पुलिस सलामी मिलने के विवाद को भी खारिज कर दिया.

बृज भूषण सिंह ने कहा कि आज की तारीख में सब बराबर हैं. उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया में चल रही बहस पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर कुछ निकल भी जाता है, तो उसे संभालने की जरूरत है. बृज भूषण ने जोर दिया कि अब सब बदल गया है और सभी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए. उनके अनुसार, भगवान ने अवसर दिया है तो जनता के बीच कर्तव्य करें, न कि यह साबित करने में लगें कि कौन ज्यादा ताकतवर है.

'अखिलेश यादव यदुवंशी और क्षत्रिय भी'

अखिलेश यादव के क्षत्रिय होने वाले बयान पर पूर्व सांसद ने सहमति जताई. उन्होंने कहा कि यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और वह क्षत्रिय ही हैं. बृज भूषण के मुताबिक, अखिलेश भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी बनवा रहे हैं और क्षत्रिय केवल जन्म से नहीं बल्कि कर्म से भी होता है. उन्होंने बहराइच में कथाकार को पुलिस सलामी देने के मामले पर कहा कि संत समाज के मार्गदर्शक और वैज्ञानिक हैं, उनका सम्मान होना चाहिए.

1 जनवरी से भव्य कथा का आयोजन

बृज भूषण शरण सिंह इन दिनों 1 जनवरी से आयोजित होने वाली सतगुरु रितेश्वर महाराज की कथा की तैयारियों में व्यस्त हैं. 'युवा उत्थान, राष्ट्र उत्थान' विषय पर होने वाली इस कथा के माध्यम से युवाओं को सनातन और राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाएगा. इसी बीच उन्हें एक कीमती घोड़ा भी गिफ्ट में मिला है, जिस पर उन्होंने बताया कि यह करण के एक मित्र ने उपहार स्वरूप दिया है.

