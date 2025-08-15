'लखनऊ में बनी मिसाइल अब दुश्मनों के अड्डों को तहस-नहस करती है...' ध्वजारोहण के बाद गरजे योगी

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देशभक्ति के रंग में रंगी रही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा भवन और अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को नमन किया. उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया.

सीएम योगी ने कहा कि आज का दिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति जागरूकता और नए संकल्प लेने का अवसर है. उन्होंने इसे अमृतकाल में प्रवेश कर रहे भारत के लिए निर्णायक समय बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ‘विकसित भारत’ के संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रहा है.

'ऑपरेशन सिंदूर' और स्वदेशी हथियारों की ताकत

सीएम योगी ने हाल ही में भारतीय सेना द्वारा संचालित ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का विशेष रूप से उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इस अभियान में देश के स्वदेशी हथियारों मिसाइलों और ड्रोन ने दुश्मनों के अड्डों को ध्वस्त कर भारतीय सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया है. उन्होंने कहा, ये हथियार भारत की आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं. यह इस बात का प्रमाण है कि अब हम न केवल अपनी रक्षा जरूरतों को खुद पूरा करने में सक्षम हैं, बल्कि आवश्यक होने पर निर्णायक जवाब देने की क्षमता भी रखते हैं. उन्होंने कहा कि लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के घर में घुसकर उसके अड्डों को तहस-नहस करती है. 'मेक इन इंडिया' की ताकत को अभी 'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से दुश्मनों ने महसूस किया है, दुनिया ने महसूस किया है...

Advertisement

'आत्मनिर्भर भारत' का संदेश

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का संविधान हर परिस्थिति में देश को एक सूत्र में बांधने और सामाजिक न्याय, बंधुता व समता के संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य करता रहा है. उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं और ‘वोकल फॉर लोकल’ को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) योजना के जरिए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दी गई है. इस पहल ने न केवल कारीगरों और उद्यमियों को आर्थिक मजबूती दी है, बल्कि उनके उत्पादों को देश-विदेश के बाजार तक पहुंचाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है. सीएम योगी ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' संकल्प को नई ऊंचाई देने वाला है और अब इसे हर नागरिक की आदत में बदलना होगा.

सुरक्षा बलों को सराहना

मुख्यमंत्री ने राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में सिविल पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि पुलिस बल न केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने में बल्कि नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है.

शहीदों के प्रति कृतज्ञता

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने देश के वीर शहीदों को नमन किया और कहा कि आज का दिन हमें उन बलिदानों की याद दिलाता है, जिनके कारण हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि शहीदों की स्मृति को संजोना और उनके सपनों का भारत बनाना, हर नागरिक की जिम्मेदारी है.

Advertisement

विकसित भारत की ओर कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अगर अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो जाए, तो विकसित भारत का सपना जल्द साकार हो सकता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक मजबूती का रास्ता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का विषय भी है. उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता की दिशा में काम करें, तकनीक और नवाचार को अपनाएं और भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग दें. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक तिथि नहीं है, यह हमारे गौरवशाली अतीत, मजबूत वर्तमान और उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक है. हमें स्वदेशी को अपनाना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा और देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा.

कार्यक्रम का माहौललखनऊ में स्वतंत्रता दिवस समारोह का माहौल उत्साह और देशभक्ति से भरा रहा. विधानसभा भवन और मुख्यमंत्री आवास तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठे. परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों ने वातावरण को और भी गरिमामय बना दिया.

---- समाप्त ----