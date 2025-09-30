VIDEO: हरदोई में बीजेपी MLC के बेटे की एसयूवी का एक्सीडेंट, डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क के दूसरे तरफ पलटी

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की याचिका समिति के सभापति और भाजपा एमएलसी के बेटे की एसयूवी कार का एक्सीडेंट हो गया. हरदोई जिले में हुए इस हादसे का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. दरअसल, एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे संचित अग्रवाल एसयूवी से रविवार को पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. तभी रास्ते में उनकी तेज रफ्तार एसयूवी डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी तरफ पलट गई.

हादसे के वक्त कार में 7 लोग सवार थे. मौके पर मौजूद लोगों ने सभी को बाहर निकाला. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होने से टल गया. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पलटकर सड़क की दूसरी ओर गिर गई. ये एसयूवी कार हरदोई एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे संचित अग्रवाल की थी. युवा मोर्चा कार्यसमिति के सदस्य संचित अग्रवाल विगत 28 सितंबर को लखनऊ से हरदोई जिला मुख्यालय पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे. रास्ते में हाईवे पर संडीला के पास कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराने के बाद उछलती हुई सड़क के दूसरी ओर पलट गई.

हादसे के वक्त कार में भाजपा एमएलसी के बेटे समेत 7 लोग मौजूद थे. आनन-फानन फानन दौड़े स्थानीय लोगों ने सभी को कार से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. वीडियो देखकर समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था. यह तो गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ.

