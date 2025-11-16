scorecardresearch
 

हाइवे पर बिना चालक फर्राटा भरती रही बाइक! हादसे के बाद सड़क पर गिर गए थे पिता-पुत्र, Video

हापुड़ में NH-9 पर तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई. इस बाइक पर सवार पिता-पुत्र सड़क पर जा गिरे, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. लेकिन बाइक… बाइक नहीं रुकी! बल्कि बिना चालक के करीब 200 मीटर तक हाइवे पर दौड़ती रही. ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

डिवाइडर से टकराकर सड़क पर गिरे पिता-पुत्र. (Photo: Screengrab)
डिवाइडर से टकराकर सड़क पर गिरे पिता-पुत्र. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हाइवे पर एक हादसा हो गया. यहां तेज रफ्तार में जा रही बाइक डिवाइडर से टकरा गई, इससे बाइक पर सवार पिता-पुत्र सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं बाइक बिना चालक के करीब 200 मीटर तक दौड़ती चली गई. यह घटना पास के एक ढाबे पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. वहीं हादसे में घायल पिता-पुत्र को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज हुआ.

यह घटना पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग NH-9 पर हुई. बाइक पर पिता-पुत्र सवार होकर हाइवे से गुजर रहे थे. बाइक रफ्तार में थी. अचानक बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिता-पुत्र सड़क पर गिर पड़े और घायल हो गए. हादसे के बाद यहां जो हुआ, उसने सभी को हैरत में डाल दिया.

यहां देखें Video

टक्कर होते ही बाइक बिना चालक के हाइवे पर सीधा बैलेंस बनाकर दौड़ना शुरू कर दिया. न बाइक डगमगाई, न रुकी, बल्कि लगभग 200 मीटर तक हाइवे पर चलती रही. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बाइक एकदम सीधी आगे बढ़ती गई और फिर सड़क किनारे बने एक ढाबे की ओर मुड़ते हुए उसके पास जाकर रुक गई.

यह भी पढ़ें: चंदौली में दर्दनाक हादसा, पति-पत्नी की बाइक को गाड़ी ने मारी टक्कर, शख्स की हुई मौत

ढाबे पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में यह पूरा नजारा कैद हो गया. हादसे के समय हाइवे पर काफी गाड़ियां भी आ-जा रही थीं, लेकिन गनीमत रही कि बाइक किसी अन्य वाहन से नहीं टकराई. ट्रक के पास से होकर गुजरने के बाद बाइक ढाबे के पास जाकर रुकी. वहीं, गिरने के बाद घायल हुए पिता-पुत्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया. दोनों को मामूली चोटें आईं. लोगों का कहना है कि यदि बाइक किसी अन्य वाहन से टकरा जाती तो एक और हादसा हो सकता था.

