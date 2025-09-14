scorecardresearch
 

UP: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, दो की मौत, एक युवक BHU ट्रॉमा सेंटर रेफर

उत्तर प्रदेश के चंदौली में नौगढ़-मधुपुर मार्ग पर रविवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में बागी गांव निवासी प्यारे लाल चौहान (35) और सोनभद्र के मुंशी उर्फ बंशी (24) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं घायल प्रदीप यादव (22) को गंभीर हालत में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है.

दोनों बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. रविवार शाम करीब 5 बजे नौगढ़-मधुपुर मार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया.

पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान प्यारे लाल चौहान (35), निवासी बगी गांव और मुंशी उर्फ बंशी (24), निवासी सोनभद्र ज़िले के रूप में हुई है. दोनों ही बाइक से अलग-अलग दिशा से आ रहे थे. इसी दौरान दोनों बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

इस हादसे में प्रदीप यादव (22) नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. हालत नाज़ुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है. घटना की सूचना मिलते ही नौगढ़ थाना पुलिस और सर्किल ऑफिसर ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. शुरुआती जांच में तेज रफ़्तार और सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाना सामने आ रहा है. मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं, इस सड़क हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश और शोक का माहौल है.

