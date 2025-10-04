UP: क्लास में बच्चे को बंद करके चला गया था स्टाफ, बाहर निकलते ही मां से लिपट कर रोने लगा बच्चा

बिजनौर में हल्दौर ब्लॉक के गांव तुला के नवादा से लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां के परिषदीय विद्यालय में एक बच्चे को स्कूल के अंदर ही टीचर और अन्य स्टाफ बंद करके चले गए. जिससे बच्चा क्लास रूम में ही फंस गया. बच्चा स्कूल में ही रोता रहा. वहीं, इसी बीच जब ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो बच्चे के रोने की आवाज आई. जिसके बाद अधिकारियों ने बच्चों को बाहर निकाला.

दरअसल अक्टूबर में स्कूलों के समय का परिवर्तन किया गया है. ऐसे में सुबह 9:00 से 3:00 बजे तक स्कूल चलता है. हल्दौर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी स्कूल प्रांगण में बने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे. उस समय लगभग 4:00 बजे हुए थे. उनकी गाड़ी जब विद्यालय परिसर में पहुंची तो बंद स्कूल के अंदर से बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई. जिसपर उन्होंने रुक कर देखा तो एक बच्चा अंदर कमरे से शोर मचा रहा था.

इसके बाद उन्होंने स्कूल बंद होने पर वहां के अध्यापकों के बारे में जानकारी की तो पता लगा कि सभी स्कूल बंद करके जा चुके हैं. खंड विकास अधिकारी ने तुरंत ग्रामीण और ग्राम प्रधान को संपर्क कर स्कूल में बुलवाया. साथ ही स्कूल के अध्यापकों को तुरंत बच्चे के बंद होने की जानकारी देते हुए स्कूल में उपस्थित होने के लिए कहा. जिसके बाद तुरंत सभी टीचर और स्टाफ स्कूल पहुंचे. इसके बाद क्लासरूम का ताला खोलकर बच्चे को स्कूल से बाहर निकाला गया.

बाहर निकलते ही मां से लिपट गया बच्चा

अधिकारियों ने बताया कि जो बच्चा क्लासरूम में फंसा था, उसका नाम वंश है और वह कक्षा 5 का छात्र है. क्लासरूम से बाहर निकलते ही बच्चा अपनी मां को देखकर लिपट गया. इस घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है. उन्होंने इसके लिए स्कूल के अध्यापकों को जिम्मेदार बताया है. बच्चे की मां रिंकी ने बताया कि वह तो अपने बच्चों का घर पर इंतजार कर रही थी. लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसके बच्चे को स्कूल के अध्यापक क्लास में बंद करके चले गए हैं.

इस घटना का पता लगते ही बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कसाना ने मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंप कर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद दोषी अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

