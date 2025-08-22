बिजनौर: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत, चालक समेत चार गिरफ्तार

बिजनौर जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. ग्राम रोशनपुर प्रताप स्थित गंगा नदी के पुल पर तेज रफ्तार ब्लैक स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पहचान रतिराम पुत्र भगवाना सिंह निवासी ग्राम भगवानपुर कला के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार रतिराम रोज की तरह सुबह साइकिल से नगीना सब्जी मंडी सब्जियां बेचने जा रहे थे. जैसे ही वो रोशनपुर प्रताप के पास गंगा नदी के पुल पर पहुंचे, पीछे से आई स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को मारी टक्कर

ग्रामीणों ने बताया कि स्कॉर्पियो सवार युवक ऋषिकेश से कैंची धाम घूमने जा रहे थे. घटना के बाद ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंच गए और गुस्से में कोतवाली देहात थाने पर हंगामा किया.

साइकिल से सब्जियां बेचने जा रहे थे

पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक समेत चार लोगों को हिरासत में ले लिया है. शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----