scorecardresearch
 

Feedback

बिजनौर: 15 साल के लड़के के साथ बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म, शिकायत करने पहुंचे परिजनों को दी जान से मारने की धमकी

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक 15 वर्षीय लड़के से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
पुलिस गिरफ्त में 15 वर्षीय लड़के से दुष्कर्म का आरोपी. (Photo: Ritik Rajput/ITG)
पुलिस गिरफ्त में 15 वर्षीय लड़के से दुष्कर्म का आरोपी. (Photo: Ritik Rajput/ITG)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां 15 वर्षीय किशोर के साथ एक बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया. परिजनों की तहरीर और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है.

बीड़ी पीने के बहाने बुलाया था घर 

जानकारी के अनुसार पीड़ित 15 वर्षीय नाबालिग 6 सितंबर 2025 को सुबह करीब 11:10 बजे घर का सामान लेने के लिए निकला था. इसी दौरान मोहल्ले के ही बुजुर्ग व्यक्ति सुल्तान पुत्र अब्दुल समद ने नाबालिग बच्चे को बीड़ी पीने के बहाने अपने घर बुला लिया. आरोप है कि वहां आरोपी ने किशोर के साथ जबरन दुष्कर्म किया.

सम्बंधित ख़बरें

UP ATS filed chargesheet against Changur Baba and his son Mehboob in Balrampur Conversion Racket
करोड़ों की विदेशी फंडिंग और इस्लामिक राष्ट्र का सपना, छांगुर बाबा के खिलाफ UP ATS की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे 
noida gst scam
नोएडा में सामने आया GST घोटाला 
yogi adityanath
योगी आदित्यनाथ ने BCCI से की खास मांग, बोले- यूपी में एक नहीं 4 रणजी टीमें बनाएं 
महिला अधिकारों पर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है (Photo: Meta AI)
अब शादीशुदा बेटियों को भी मिलेगा पिता की जमीन में हिस्सा, ये राज्य लेने जा रही बड़ा फैसला 
शादी का विरोध करने पर बेटी की कर दी हत्या. (Photo: Representational)
परिजनों ने तय कर दिया रिश्ता... 19 साल की बेटी ने इनकार किया तो पिता ने मार डाला 

यह भी पढ़ें: अमेठी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आरोपी ने वीडियो बनाकर दी वायरल करने की धमकी

घटना का खुलासा तब हुआ, जब पीड़ित का छोटा भाई अनस (11 वर्ष) और मोहल्ले का ही सादान पुत्र दिलशाद वहां से गुजरे. दोनों ने पूरी घटना देख ली और मोबाइल फोन से वीडियो भी बना लिया. यह वीडियो अनस ने अपने पिता को दिखाया. इसके बाद जब पिता ने कासिम से पूछा तो उसने पूरी सच्चाई बता दी.

Advertisement

शिकायत करने पर पहुंचे परिजनों को बुजुर्ग ने दी धमकी

पीड़ित के पिता का कहना है कि जब वह आरोपी सुल्तान के घर पहुंचे तो उसने गाली-गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इससे परिवार दहशत में आ गया. जिसके बाद परिजनों ने तत्काल थाना चांदपुर में जाकर लिखित तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

यह भी पढ़ें: इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर खुद और दोस्त से कराया दुष्कर्म, वीडियो बना साथियों को भेजकर करा दिया वायरल, 7 गिरफ्तार

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज की एफआईआर

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है. थाना चांदपुर में मुकदमा संख्या 495/2025 धारा 352/351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी सुल्तान पुत्र अब्दुल समद, निवासी मोहल्ला पतियापाडा, कस्बा व थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया.

चांदपुर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और मामले की विवेचना की जा रही है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन शोषण, उत्पीड़न या किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत को गंभीर अपराध माना जाता है. दोष सिद्ध होने पर आरोपी को कठोर सजा का प्रावधान है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement