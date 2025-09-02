इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर खुद और दोस्त से कराया दुष्कर्म, वीडियो बना साथियों को भेजकर करा दिया वायरल, 7 गिरफ्तार

कर्नाटक के मंगलुरु जिले के किन्निकमबला क्षेत्र में गुरुपुर कैकंबा के पास एक जूनियर कॉलेज की नाबालिग छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है. यह जानकारी मंगलुरु पुलिस ने मंगलवार को दी.

इंस्टाग्राम पर हुई थी मुलाकात

पुलिस के अनुसार, पीड़िता की मुलाकात करीब दो महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए मुख्य आरोपी कार्तिक से हुई थी. उनकी ऑनलाइन बातचीत धीरे-धीरे रिश्ते में बदल गई. 29 जून को कार्तिक ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपनी स्कूटर पर बिठाया और उसे वलाचिल के एक होटल में दोपहर का भोजन कराने के बहाने ले गया. इसके बाद वह उसे अडयार फॉल्स के पास एक जंगली क्षेत्र में ले गया.

यौन शोषण कर वीडियो रिकॉर्ड किया और दोस्तों को भेज दिया

पुलिस ने बताया कि कार्तिक ने वहां पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. उसके एक साथी ने भी लड़की का यौन शोषण किया. मुख्य आरोपी ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने दोस्तों के बीच इसे प्रसारित कर दिया. इस घिनौने कृत्य में शामिल अन्य पांच लोगों ने वीडियो को और शेयर किया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कार्तिक, राकेश सल्दाना, जीवन, संदीप, रक्षित, श्रवण और सुरेश के रूप में हुई है.

पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी और उसके साथी के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप हैं, जबकि बाकी पांच लोगों को वीडियो प्रसारित करने और अपराध में सहायता करने के लिए गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस ने कहा कि मामले की गहन जांच जारी है. यह घटना सोशल मीडिया के जरिए बनने वाले रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत को फिर से उजागर करती है. लोग अक्सर ऑनलाइन परिचितों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन दोस्ती में सतर्क रहें.

---- समाप्त ----