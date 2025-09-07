अमेठी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आरोपी ने वीडियो बनाकर दी वायरल करने की धमकी

उत्तर प्रदेश के एक गांव में 13 साल की एक दलित लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म की घटना सामने आई है. यह घटना शुक्रवार शाम को बाजार शुक्ल पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई. पुलिस के अनुसार, आरोपी उसी गांव का रहने वाला है. उसने लड़की को उसके घर से बाहर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

अपराधी ने दी धमकी

आरोपी ने इस जघन्य कृत्य को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया. उसने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो वह वीडियो को ऑनलाइन अपलोड कर देगा और उसकी हत्या कर देगा. डरी-सहमी लड़की ने घर लौटकर अपनी मां को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिवार ने इस मामले को पुलिस के सामने लाया.

क्या रही पुलिस की कार्रवाई?

लड़की के पिता ने शनिवार को बाजार शुक्ल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की. स्टेशन ऑफिसर अभिनेश कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

लड़की की हुई मेडिकल जांच

पुलिस ने लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा है, ताकि घटना की पुष्टि की जा सके. पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि पीड़िता को न्याय मिले. इस घटना ने स्थानीय समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग दोषी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं.

---- समाप्त ----