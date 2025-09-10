बिजनौर: 2 लड़कों ने नाबालिग के साथ किया कुकर्म, पंखे पर मोबाइल छिपाकर बनाया VIDEO, फिर कर दिया वायरल

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां ग्राम नारनौर में एक नाबालिग लड़के और एक बालिग युवक द्वारा एक 16 वर्षीय किशोर के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है. पीड़ित के पिता ने थाना चांदपुर में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस गंभीर प्रकरण में पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और एक बालअपचारी अभियुक्त को निगरानी में ले लिया है.

कैसे हुआ घटना का खुलासा?

पीड़ित के पिता द्वारा थाने में दी गई तहरीर के अनुसार, 5 सितंबर 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे ग्राम नारनौर के पिंकु पुत्र वीर सिंह और एक नाबालिग आरोपी ने उनके नाबालिग पुत्र के साथ जबरन दुष्कर्म किया. घटना के बाद नाबालिग पीड़ित भय और शर्म के कारण घरवालों को कुछ भी नहीं बता पाया. कई दिन तक यह सच अपने भीतर दबाए रखा, लेकिन 8 सितंबर को रो-रोकर उसने परिजनों को पूरी घटना बताई. इसके बाद पिता ने तत्काल थाना चांदपुर पहुंचकर लिखित शिकायत दी.

आरोपी ने बनाई वीडियो

मामले को और गंभीर बना देने वाली बात यह है कि एक आरोपी ने घटना को मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया. बताया जा रहा है कि उसने पंखे के ऊपर फोन रखकर इस घिनौनी वारदात का वीडियो बनाया. इस खुलासे के बाद परिजनों का आक्रोश और भी बढ़ गया है.

पुलिस की कार्रवाई

तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया. पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, 8 सितंबर को वादी द्वारा दी गई शिकायत पर मुकदमा संख्या 500/2025 धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया. पुलिस ने जांच के दौरान बालअपचारी अभियुक्त को निगरानी में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई प्रचलित है. वहीं पिंकु पुत्र वीर सिंह की तलाश जारी है.

परिजनों में आक्रोश

इस घटना से पूरा गांव दहशत में है. पीड़ित परिवार सदमे में है और लगातार आरोपियों के खिलाफ कठोर दंड की मांग कर रहा है. परिजनों का कहना है कि इस तरह की वारदात ने उनके बेटे का भविष्य और मानसिक स्थिति दोनों को प्रभावित किया है. स्थानीय ग्रामीणों ने भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

थाना चांदपुर पुलिस का कहना है कि पीड़ित का बयान दर्ज कर मेडिकल प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी. वीडियो से संबंधित साक्ष्य भी एकत्र किए जा रहे हैं ताकि आरोपियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट दाखिल की जा सके. अधिकारियों का दावा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. इस हफ्ते में चांदपुर थाने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की यह दूसरी घटना है, जो समाज और कानून दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है.

