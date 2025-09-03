घर के पास से बच्चे को उठा ले गया गुलदार... हमला कर ले ली मासूम की जान, परिजनों में मचा कोहराम

यूपी में बिजनौर जिले के मंडावली थाना इलाके के रामदासवाली गांव में एक दर्दनाक घटना सामने् आई है. यहां गुलदार एक बच्चे को उठा ले गया और उस पर हमला कर दिया. इससे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. इस घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश और भय का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, मृतक बच्चे का नाम कनिष्क था. वह घर के पास स्थित दुकान से सामान लेकर लौट रहा था. घर से महज कुछ ही दूरी पर अचानक गुलदार ने उस पर झपट्टा मार दिया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जंगली जानवर बच्चे को लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर खींच ले गया. शोर-शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण और परिजन दौड़े. लोगों की भीड़ और शोर सुनते ही गुलदार बच्चे को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में घास काट रही महिला पर गुलदार का हमला, गंभीर रूप से घायल, गांव में दहशत

गंभीर रूप से घायल बच्चे को ग्रामीण तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. मृतक बच्चा कक्षा चार का छात्र था. वह अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था. परिवार मजदूरी कर जीवनयापन कर रहा था. इस दर्दनाक घटना से घर में कोहराम मचा हुआ है. मां और पिता सदमे में हैं. बिजनौर में गुलदार के हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब तक कई लोग शिकार होकर जान गंवा चुके हैं, दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं.

Advertisement

वन विभाग लगातार ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है. विभाग की ओर से सलाह दी गई है कि लोग अकेले खेतों या जंगल की ओर न जाएं, बच्चों को खुले में न छोड़ें. काम करते समय शोर करते रहें और मुखौटे का इस्तेमाल करें, ताकि जानवर भ्रमित हो सके. जंगल में पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की कार्रवाई भी जारी है. ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ा जाए.

---- समाप्त ----