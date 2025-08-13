scorecardresearch
 

बाढ़ राहत न मिलने पर बिजनौर में किसान यूनियन का ट्रैक्टर मार्च, मांगों के समर्थन में देंगे कलक्ट्रेट में धरना

बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने बाढ़ राहत न मिलने और अन्य समस्याओं को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालकर डीएम कार्यालय पर धरना शुरू किया. किसानों ने फसल नुकसान का मुआवजा, शीघ्र राहत, आरटीओ में भ्रष्टाचार और विभागीय अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा.

किसान यूनियन टिकैत गुट ने निकाला ट्रैक्टर मार्च (Photo: Screengrab)
किसान यूनियन टिकैत गुट ने निकाला ट्रैक्टर मार्च (Photo: Screengrab)

बिजनौर में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने बाढ़ राहत न मिलने और कई समस्याओं को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला और डीएम कार्यालय पर धरना शुरू किया. यूनियन के जिलाध्यक्ष सुनील प्रधान ने कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होंगी, धरना जारी रहेगा.

किसान यूनियन के कार्यकर्ता रसीदपुर गढ़ी स्थित यूनियन कार्यालय से बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के साथ शहर में प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे. यहां सभा आयोजित की गई, जिसमें किसानों ने कहा कि जिले में बाढ़ से हालात गंभीर हैं. गांवों में 5 से 7 फीट पानी भरा है, घर और फसलें डूब गई हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई राहत नहीं मिली. उन्होंने फसल नुकसान का मुआवजा और शीघ्र राहत पहुंचाने की मांग की.

बाढ़ राहत न मिलने पर टिकैत गुट ट्रैक्टर मार्च निकाला

सभा में आरटीओ कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए. किसानों ने कहा कि आरटीओ ने शहर में लूट के अड्डे बना रखे हैं. दस साल पुराने लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, न देने पर रिजेक्ट किया जा रहा है. गाड़ियों की फिटनेस के नाम पर भी पैसे का खेल चल रहा है.

रेवेन्यू विभाग और चकबंदी विभाग की अनदेखी पर नाराजगी जताई

इसके अलावा रेवेन्यू विभाग और चकबंदी विभाग की अनदेखी पर भी नाराजगी जताई गई. किसानों का कहना है कि जिले की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए मजबूरी में उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा है.

