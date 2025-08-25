महिला के आधार नंबर लेकर बनाया डुप्लीकेट Aadhar, खोले बैंक अकाउंट और मचाई लाखों की ठगी

बिहार के एक व्यक्ति पर पश्चिम बंगाल की एक महिला के आधार कार्ड की नकल करके उसके नाम पर बैंक खाता खोलने और देश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए फर्जी पत्र जारी करके लोगों से लाखों रुपये ठगने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी है.

मूल रूप से बिहार के गया जिले का निवासी आरोपी रोहित रंजन उर्फ ​​पंकज कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरयावा में रह रहा है. उसने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक मजदूर महिला के आधार नंबर का इस्तेमाल करके एक सिम कार्ड भी खरीदा हुआ था.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, इस संबंध में नदिया के हरिनघाट थाने से भेजी गई एक रिपोर्ट के आधार पर शनिवार को सुरयावा थाने में रोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.



उन्होंने बताया कि यह अपराध 29 सितंबर से 16 नवंबर, 2023 के बीच किया गया. मामला धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 419 (छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 465 (जालसाजी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी) और 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और आईटी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है.

राजमिस्त्री अमित मंडल की पत्नी 25 साल की प्रिया मंडल सरकार को इस घटना के बारे में तब पता चला जब पुलिस धोखाधड़ी के एक मामले में उससे पूछताछ करने पहुंची. भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि रोहित ने खुद को नई दिल्ली स्थित मेडिकल काउंसिल कमेटी का सदस्य बताकर सूर्यावा निवासी गुफरान नामक युवक को कोलकाता मेडिकल कॉलेज के लिए फर्जी आवंटन और प्रवेश पत्र देकर 10 लाख रुपये ठग लिए. मांगलिक ने बताया कि इसी तरह एक अन्य युवक से भी उसने आठ लाख रुपये की ठगी की थी.

