भदोही : थाने में पूछताछ के बाद युवक ने किया सुसाइड, तालाब में मिला शव

उत्तर प्रदेश के भदोही में रविवार सुबह एक 17 साल की लड़की को किडनैप करने के आरोपी 28 साल के आदमी की लाश एक तालाब में मिली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी. अधिकारियों ने बताया कि उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था और वह बिना किसी को बताए लॉक-अप से बाहर चला गया था, जिसके बाद पुलिस स्टेशन इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया.

कंप्यूटर क्लास जाने के दौरान लड़की को किया था किडनैप

ज्ञानपुर थाने में तैनात एक होमगार्ड के बेटे सूर्यभान यादव की लाश शनिवार शाम को चकवा महावीर के पास तालाब के किनारे मिली थी. जिसके कुछ घंटे बाद गोताखोरों ने उसका ट्राउजर, बेल्ट, आधार कार्ड भी बरामद किया. वहीं पांच पेज का सुसाइड नोट भी तालाब के किनारे मिला है.

एक स्थानीय महिला ने 1 नवंबर को किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि यादव 27 अक्टूबर को उसकी बेटी को तब ले गया जब वह कंप्यूटर क्लास जा रही थी. पुलिस ने 19 नवंबर को लड़की और यादव दोनों को ढूंढ निकाला. पुलिस सुपरिटेंडेंट अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि आरोपी को मामले में पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया था, लेकिन वह "बिना किसी को बताए खुद ही पुलिस स्टेशन से चला गया".

एसपी ने कहा, "22 नवंबर को, चकवा महावीर तालाब के पास एक पैंट, बेल्ट, उसके नाम का आधार कार्ड और पांच पेज का सुसाइड नोट मिला. नोट में उसने आरोप लगाया कि लड़की के परिवार ने उसे झूठा फंसाया है और नाबालिग ने धमकी दी थी कि अगर उसने उसके साथ रहने से मना किया तो वह सुसाइड कर लेगी."

सामान मिलने के बाद, पुलिस ने उसके परिवार को अलर्ट किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. उन्होंने कहा, " रविवार सुबह, गोताखोरों की मदद से सूर्यभान यादव की बॉडी तालाब से निकाली गई." सूर्यभान यादव के पिता संजय यादव ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और दावा किया कि उन्होंने खुद अपने बेटे और लड़की को अधिकारियों को सौंप दिया था.

पिता ने पुलिस पर उठाया सवाल?

पिता ने आरोप लगाया, "अगर वह 19 नवंबर से लॉक-अप में था, तो उसकी बॉडी तालाब में कैसे पहुंची? पुलिस ज़िम्मेदार है." SP मांगलिक ने कहा कि सुसाइड नोट और शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. मामले में ज्ञानपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, अजीत कुमार श्रीवास्तव को घटना के संबंध में "बड़ी लापरवाही" के लिए तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है.

डिटेल्ड जांच एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस शुभम अग्रवाल को सौंप दी गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है. बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

