scorecardresearch
 

Feedback

ग्रेटर नोएडा में 22 वर्षीय युवती ने किया सुसाइड, बिल्डिंग के 16वें फ्लोर से कूदी

ग्रेटर नोएडा में एक युवती ने 16वें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली. जिस वक्त वह बिल्डिंग से कूदी, उस वक्त एक दोस्त रसोई में खाना बना रहा था. जबकि अन्य बाहर थे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
ग्रेटर नोएडा में युवती ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
ग्रेटर नोएडा में युवती ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )

ग्रेटर नोएडा में एक 22 वर्षीय युवती ने शुक्रवार शाम को 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. युवती एक निजी कंपनी में कार्यरत थी और अपने दोस्तों के साथ फ्लैट में रहती थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस आत्महत्या करने के कारणों की जांच कर रही है.

फोन पर बात करने के बाद कूदी नीचे

पुलिस के अनुसार यह घटना थाना सूरजपुर क्षेत्र के अंतर्गत मिग्सून ट्विन्स सोसायटी में हुई. सोसायटी के सिक्योरिटी ऑफिसर ने पुलिस को सूचना दी कि शामली निवासी शालू (22) पुत्री नरेश ने टावर सन-5 के 16वें फ्लोर की बालकनी से कूद गई है. सूचना मिलते ही थाना सूरजपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची.

सम्बंधित ख़बरें

रीवा में प्राइवेट स्कूल की 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या.(Photo: Representational)
'उंगलियों के बीच दबाई पेन, बंद मुट्ठी खोलने का चैलेंज', टीचर के टॉर्चर  
इंटरनेशनल जु जित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम.(File Photo)
रोहिणी कलम सुसाइड केस... MP में जु जित्सु के सीनियर अफसर गिरफ्तार 
crime scene
'कोई बच्चा मेरी तरह न झेले...', सुसाइड नोट लिखकर 16 साल के छात्र ने दे दी जान 
सहारनपुर में नवजात को झाड़ियों में फेंका, कुत्तों ने नोचकर मार डाला 
अनीस, जिसकी उसकी ही पत्नी ने हत्या करा दी. (File Photo: Santosh/ITG)
UP: निकाह के 7 दिन बाद पति की हत्या, पत्नी की प्लानिंग से पुलिस भी हैरान 

 यह भी पढ़ें: 'मम्मी, मैं आखिरी बार आपका दिल तोड़ रहा…' छात्र के अंतिम संस्कार में बिलख पड़े परिजन, दिल्ली में किया था सुसाइड

पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर शव का पंचायतनामा भरवाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस अधिकारियों और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. जिससे आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवती ने फोन पर बात करने के तुरंत बाद छलांग लगा दी थी. पुलिस ने युवती के फोन और अन्य सामान को भी कब्जे में लिया है.

Advertisement

पुलिस दोस्तों से कर रही है पूछताछ

पुलिस ने युवती के साथ रह रहे दोस्तों से भी पूछताछ की है. दोस्तों ने बताया कि उन्हें भी आत्महत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें तब पता चला जब युवती नीचे कूद गई. जिस समय युवती ने आत्महत्या की उस समय एक दोस्त रसोई में खाना बना रहा था. जबकि अन्य दोस्त बाहर गए थे. वह यहां चार दोस्तों के साथ रहती थी. युवती के माता-पिता नहीं हैं. पुलिस ने मृतका के भाई को सूचित कर दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement