UP: छह माह में पैसे दोगुना करने का लालच, चिट फंड कंपनी ने ठगे 9 करोड़, निवेशकों का हंगामा

भदोही जिले से एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है. यहां एक चिट फंड कंपनी ने भोले-भाले निवेशकों से नौ करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है. कंपनी ने निवेशकों को छह माह में पैसा दोगुना करने का लालच दिया था.

जानकारी के मुताबिक, ज्ञानपुर से संचालित वेरी वेल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड कंपनी ने एजेंटों के माध्यम से निवेशकों से भारी भरकम रकम फिक्स डिपॉजिट कराई. कंपनी ने प्रमाणपत्र भी जारी किए, लेकिन समय आने पर पैसा लौटाने की बजाय कार्यालय में ताला लटका मिला.

चिट फंड कंपनी 9 करोड़ लेकर हुई फरार

इस दौरान कंपनी के एक निदेशक कृपाशंकर मौर्य का निधन हो गया. इसके बाद उनकी पत्नी और बेटा कंपनी का संचालन करने लगे. जब निवेशक अपना पैसा लेने पहुंचे तो उन्हें टालमटोल किया गया और बाद में पूरा कार्यालय ही बंद हो गया. लगभग 30 निवेशक सामने आए हैं जिनकी कुल राशि नौ करोड़ से अधिक बताई जा रही है.

एजेंट राजेश कुमार मौर्य की तहरीर पर पुलिस ने कंपनी के निदेशक सहित 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. अनुमान है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और भी निवेशक सामने आएंगे जिससे ठगी की राशि और बढ़ सकती है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि शिकायत की जांच की गई और आरोप सही पाए गए हैं. उन्होंने कहा कि निवेशकों को झांसा देकर ठगी की गई है. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

