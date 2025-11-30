भदोही में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा, दुल्हन के सामने पति और ननद की मौत, पांच दिन पहले ही हुई थी शादी

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में नेशनल हाइवे 19 पर रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार सवार भाई-बहन की मौके पर ही मौत हो गई. घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हादसे की सबसे दुखद बात यह है कि मृतक युवक विनय श्रीवास्तव की शादी सिर्फ पांच दिन पहले ही हुई थी. पूरा परिवार वाराणसी से प्रयागराज लौट रहा था, तभी हादसा हो गया.

दरअसल, यह हादसा औराई कोतवाली क्षेत्र के इटवा के पास हुआ. प्रयागराज के तिलकनगर कॉलोनी के रहने वाले विनय श्रीवास्तव अपनी पत्नी श्रेया, बहन श्वेता श्रीवास्तव और अन्य परिजनों के साथ कार से घर लौट रहे थे. उनकी कार एक ट्रेलर के पीछे चल रही थी. इसी दौरान ट्रेलर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए.

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश के भदोही में कारपेट फैक्ट्री में बड़ा हादसा, वॉशिंग टैंक में जहरीली गैस से तीन श्रमिकों की मौत, एक गंभीर

इससे कार अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में ट्रेलर के पिछले हिस्से में जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि विनय श्रीवास्तव और उनकी बहन श्वेता की मौके पर ही मौत हो गई. कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार अन्य लोग घायल होकर फंस गए.

तीन घायलों की हालत गंभीर

हादसे में विनय की पत्नी श्रेया श्रीवास्तव, सीमा और 10 वर्षीय जयश्री श्रीवास्तव बुरी तरह घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया.

बताया गया कि विनय की शादी 25 नवंबर को ही हुई थी. परिवार खुशी से भरकर वाराणसी से लौट रहा था, लेकिन रास्ते में हुए इस भीषण हादसे ने पूरा परिवार शोक में डुबो दिया है.

पुलिस ने संभाली स्थिति

घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अभिमन्यु मांगलिक मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने ट्रेलर चालक पर कार्रवाई शुरू कर दी है और हादसे से जुड़ी अन्य जानकारी भी जुटाई जा रही है.

