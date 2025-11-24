scorecardresearch
 

उत्तर प्रदेश के भदोही में कारपेट फैक्ट्री में बड़ा हादसा, वॉशिंग टैंक में जहरीली गैस से तीन श्रमिकों की मौत, एक गंभीर

भदोही के औराई क्षेत्र स्थित सूर्या कारपेट कंपनी में वॉशिंग टैंक के अंदर तीन श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. श्रमिक मोटर ठीक करने टैंक में उतरे थे, जहां बेहोश होकर गिर पड़े. जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने टैंक में जहरीली गैस की आशंका जताई और जांच के निर्देश दिए हैं. फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है और परिसर को फिलहाल बंद कर दिया गया है.

भदोही के औराई क्षेत्र स्थित सूर्या कारपेट कंपनी में वॉशिंग टैंक के अंदर तीन श्रमिकों की मौत हो गई. (Photo: Screengrab)
भदोही के औराई क्षेत्र स्थित सूर्या कारपेट कंपनी में वॉशिंग टैंक के अंदर तीन श्रमिकों की मौत हो गई. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां औराई क्षेत्र स्थित सूर्या कारपेट कंपनी में कार्यरत तीन श्रमिकों की वॉशिंग टैंक में मौत हो गई. घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारियों में दहशत फैल गई.

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि श्रमिक टैंक में लगी मोटर को ठीक करने नीचे उतरे थे. इसी दौरान अचानक सभी बेहोश होकर टैंक के अंदर गिर पड़े. डीएम ने आशंका जताई कि टैंक में जहरीली गैस होने की संभावना से हादसा हुआ हो सकता है. टैंक में मौजूद गैस या किसी अन्य रासायनिक प्रतिक्रिया के चलते श्रमिकों का दम घुट गया होगा, हालांकि इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी.

हादसे में एक अन्य श्रमिक की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. फिलहाल उसकी स्थिति पर डॉक्टरों की टीम नजर बनाए हुए है.

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था या नहीं, यह भी जांच का हिस्सा होगा. प्रशासनिक और पुलिस टीमें मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र कर रही हैं और फैक्ट्री प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है.

स्थानीय प्रशासन ने मृतक श्रमिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. फैक्ट्री परिसर को फिलहाल सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है.

---- समाप्त ----
