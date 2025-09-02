scorecardresearch
 

UP: भाभी के अवैध संबंध से नाराज देवर ने ममेरे भाई को उतारा मौत के घाट, 12 महीने बाद खुला हत्या का राज

वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र से बारह महीने से लापता युवक की गुत्थी सुलझ गई है. पुलिस ने खुलासा किया कि युवक की हत्या उसके ममेरे भाई ने ही की थी. वजह थी आरोपी की भाभी और मृतक के बीच अवैध संबंध. दशाश्वमेध क्षेत्र का रहने वाला बीस वर्षीय विशाल पिछले साल अगस्त से गायब था. पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

ममेरे भाई को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट.(Photo: Roushan Kumar/ITG)
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है. भाभी के अवैध संबंध से नाराज देवर ने अपने ममेरे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी थी. पुलिस ने मामले में आरोपी देवर और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. लगभग 12 महीने से लापता युवक की गुत्थी आखिरकार अब जाकर सुलझी है.

घटना वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र की है. दशाश्वमेध क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय विशाल पिछले साल अगस्त से रहस्यमय तरीके से गायब था. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. हाल ही में परिवार को शक हुआ कि विशाल के साथ अनहोनी हुई है. इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) खंगाली तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.

जांच में पता चला कि जिस रात विशाल गायब हुआ था, उस दौरान उसकी कई बार बात ममेरे भाई वीरू कुमार से हुई थी. वीरू की भाभी से भी विशाल की लंबी बातचीत सामने आई. पुलिस ने जब इस एंगल से जांच आगे बढ़ाई तो पाया कि गाजीपुर में पिछले साल अगस्त में गंगा किनारे मिला एक शव विशाल का हो सकता है. फिलहाल डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है.

पूछताछ में आरोपी वीरू ने चौंकाने वाली सच्चाई बताई. उसने कबूला कि इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के दौरान विशाल उसके घर ठहरा था. इसी दौरान उसकी भाभी और विशाल के बीच अवैध संबंध बन गए थे. इस बात से आक्रोशित होकर उसने अपने दोस्त दिलीप कुमार के साथ मिलकर 3 अगस्त 2024 को विशाल को सारनाथ क्षेत्र के रामचंदीपुर पुल पर बुलाया. वहां शराब पिलाने के बाद दोनों ने मिलकर विशाल के गले और पेट पर चाकुओं से हमला किया और शव को पुल से गंगा में फेंक दिया.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एडीसीपी काशी जोन सरवण टी. ने बताया कि पुलिस ने आरोपी वीरू और उसके साथी दिलीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं, शव की डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मामले की पुष्टि हो सकेगी. यह वारदात भाभी-देवर संबंधों के विवाद से उपजे एक खौफनाक रिश्ते के कत्ल का मामला बनकर सामने आई है.

