पति के हाथ पैर बांधे, फिर प्रेमी को पिलाई शराब... पत्नी की इस हरकत से बची बरेली के डॉक्टर की जान

उत्तर प्रदेश के बरेली से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पत्नी ने अपने बिजली मिस्त्री प्रेमी के साथ मिलकर अपने डॉक्टर पति की हत्या की साजिश रच डाली. दूध में नशीली दवा, बंद सीसीटीवी और बंधे हुए हाथ-पैर... सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा था, लेकिन किस्मत से पति की जान बच गई.

पति की हत्या से पहले प्रेमी को पिला दी शराब. (Photo: Representational)
पति की हत्या से पहले प्रेमी को पिला दी शराब. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पत्नी ने अपने 57 वर्षीय पति की हत्या की साजिश अपने प्रेमी संग मिलकर रच डाली. यह साजिश बेहद चालाकी से रची गई थी, मगर किस्मत ने पति का साथ दे दिया और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर पुलिस के पास पहुंच गया.

घटना सुभाषनगर थाना क्षेत्र की है. पीड़ित डॉक्टर विशाल चंद्र सक्सेना नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं. उन्होंने पुलिस ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया है कि 28 अक्टूबर की रात स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त डॉक्टर विशाल सक्सेना के यहां यह घटनाक्रम हुआ. उनकी 57 साल की पत्नी शिखा सक्सेना ने अपने 45 वर्षीय प्रेमी बिजली मिस्त्री सौरभ सक्सेना के साथ हत्या की प्लानिंग बनाई. शिखा ने पति को नशे की दवा दे दी, इसके बाद हाथ-पैर बांधकर घर में बंद कर दिया.

पीड़ित विशाल चंद्र सक्सेना ने बताया कि उनकी हत्या करने की पूरी प्लानिंग बनाई जा चुकी थी. हाथ पैर बांध दिए थे, तभी इसी खुशी में पत्नी शिखा सक्सेना ने अपने प्रेमी सौरभ को शराब पिलाई और वह इतना ज्यादा नशे में हो गया कि वह बेसुध हो गया. वह नशे में ही गले में फंदा कसने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान वह बिस्तर के पास ही कुर्सी पर लुढ़क गया. इसी बीच पत्नी के बाथरूम में जाते ही डॉक्टर घर से निकलकर भाग खड़े हुए.

यह भी पढ़ें: पत्नी का किसी से अफेयर है... इसी शक में पति ने चाकू से कर दी हत्या... फिर खुद को भी किया घायल

आरोपियों ने इस दौरान डॉक्टर की आलीशान कोठी के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे. पड़ोसियों के कैमरे में आरोपी का घर में आना-जाना और हाथ व गले में रस्सी बंधे डॉक्टर का घर से निकलकर मदद के लिए भागने का नजारा कैद हो गया है. पीड़ित डॉक्टर का बेटा भी मदद के लिए आगे आया है और अधिकारियों से मुलाकात कर पिता की सुरक्षा की गुहार लगाई है. पीड़ित के घर से रस्सी, टेप और चाकू भी बरामद हुआ है, जो कि इस घटना में प्रयोग करने के लिए रखा था. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश: अवैध संबंधों में बाधा बन रहा था पति, तीसरी पत्नी ने प्रेमी संग रचा खूनी खेल, हत्या कर कुएं में फेंका शव

डॉक्टर ने कहा कि 28 अक्टूबर को रात में मेरी पत्नी शिखा ने दूध में नशीली दवा देकर मुझे बेहोश कर दिया. जब मेरी आंख खुली तो मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे. मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरी हत्या की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन मुझे होश आ गया.

पीड़ित डॉक्टर ने कहा कि पत्नी का उसके प्रेमी के साथ पिछले लगभग 4 वर्षों से चक्कर चल रहा है. इस बात को लेकर पहले शक हुआ था, लेकिन पत्नी ने इनकार कर दिया. कुछ समय पहले हकीकत सामने आई तो हैरान रह गए. इसके बाद पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर हत्या की साजिश रच दी. एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि शिकायत प्राप्त होने के बाद केस दर्ज कर लिया गया है. इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही आगे ही कार्रवाई की जाएगी. मामला शहर की हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़ा होने की वजह से अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं.

---- समाप्त ----
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

