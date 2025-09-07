scorecardresearch
 

मध्य प्रदेश: अवैध संबंध में अंधी तीसरी पत्नी ने प्रेमी संग रचा खूनी खेल, पति की हत्या कर कुएं में फेंका शव

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के सकरिया गांव में 60 वर्षीय भैयालाल रजक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ. तीसरी पत्नी मुन्नी बाई ने अपने प्रेमी लल्लू और साथी धीरज संग मिलकर लोहे की रॉड से हमला कर पति की हत्या की. शव को बोरे व कम्बल में लपेटकर कुएं में फेंका गया.

पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है. (Photo: ITG)
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के सकरिया गांव में मिली लाश ने पूरे इलाके को दहला दिया. खेत के एक कुएं से बोरे और कम्बल में लिपटी, रस्सी व साड़ियों से बंधी लाश बरामद हुई. पहचान 60 वर्षीय भैयालाल रजक के रूप में हुई.

ऐसे रची हत्या की साजिश
पुलिस तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. भैयालाल की तीसरी पत्नी मुन्नी उर्फ विमला रजक ने अपने प्रेमी लल्लू उर्फ नारायण दास कुशवाहा और मजदूर धीरज कोल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी.

तीन शादियां की थीं
दरअसल, भैयालाल ने तीन शादियां की थीं. पहली पत्नी घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उसने अपनी साली गुड्डी बाई से शादी की. संतान न होने पर उसने गुड्डी की छोटी बहन मुन्नी बाई से तीसरी शादी कर ली. इसी दौरान पैतृक जमीन के सौदे को लेकर घर आने-जाने वाले दलाल लल्लू से मुन्नी के अवैध संबंध बन गए.

लल्लू के प्यार में अंधी मुन्नी
लल्लू के प्यार में अंधी मुन्नी ने पति से पीछा छुड़ाने की ठान ली. 30 अगस्त की रात लल्लू और उसका साथी धीरज घर पहुंचे और सो रहे भैयालाल के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. हत्या के बाद शव को बोरे और कम्बल में लपेटकर रस्सी व साड़ियों से बांध दिया गया और घर के पीछे कुएं में फेंक दिया गया.

पुलिस ने कुएं को खाली कर शव और मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया. सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मुन्नी बाई, उसके प्रेमी लल्लू और धीरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

---- समाप्त ----
