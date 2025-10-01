बरेली हिंसा के 2 और आरोपियों का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, फायरिंग-पथराव में थे शामिल

यूपी के बरेली में हुए बवाल के दो और आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया. दोनों के पैर में गोली लगी है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने बवाल के दौरान फायरिंग और पथराव किया था. इनकी गिरफ्तारी सीबीगंज इलाके से हुई. बीते मंगलवार को भी पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी को अरेस्ट किया था.

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने आज जिन दो आरोपियों का हाफ एनकाउंटर किया है उनके नाम- इदरीस और इकबाल हैं. दोनों शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, जिन्हें घायल हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों के पास से पुलिस को हथियार भी मिले हैं. इन पर 26 सितंबर को इस्लामिया इंटर कॉलेज इलाके में दंगे के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने के साथ-साथ एक सिपाही की सरकारी एंटी-रायट गन लूटने का आरोप है.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इदरीस और इकबाल नामक दो अपराधियों को बंडिया नहर हाइवे पुलिया के पास रोका, तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

इन दोनों पर पहले से ही चोरी, डकैती, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं. पुलिस ने इनके पास से एक लूटी गई सरकारी गन, दो तमंचे, कारतूस, एक बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है.

बीते दिन बरेली में हुई हिंसा के आरोपी ताजिम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने हारूनगला के पास राधा माधव स्कूल के पास उसे घेरा, जब वह शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था. पुलिस की कार्रवाई में उसके पैर में भी गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया. ताजिम पर गैंगस्टर और गौ-तस्करी के भी आरोप हैं. उसकी तलाशी में पुलिस को एक तमंचा, चार कारतूस और एक बाइक भी मिली थीं.

