बरेली हिंसा: पुलिस पर गोली चलाने वाला ताजिम एनकाउंटर के बाद धरा गया, अबतक 73 अरेस्ट

बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. अब तक कुल 73 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. आरोपी ताजिम को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा, जो गौतस्कर और गैंगस्टर है. वहीं, मौलाना तौकीर रजा के करीबी पार्षद ओमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया.

हाफ एनकाउंटर में आरोपी ताजिम गिरफ्तार (Photo: Santosh Sharma/ITG)
हाफ एनकाउंटर में आरोपी ताजिम गिरफ्तार (Photo: Santosh Sharma/ITG)

बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद पुलिस और प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं. अब तक कुल 73 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसमें आरोपी ताजिम की गिरफ्तारी सबसे अहम रही, जिसे पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़ा.

आरोपी ताजिम पर बवाल वाले दिन पुलिस पर तमंचे से फायरिंग करने का आरोप है, वह गौतस्कर और गैंगस्टर है. पुलिस को उसके पास से एक तमंचा, चार कारतूस और एक बाइक बरामद हुई. इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की और हरुनगला के राधा माधव स्कूल के पास ताजिम को गिरफ्तार किया. वह जिला छोड़कर भागने की फिराक में था.

अब तक 73 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है

एसपी सिटी मानुष पारीख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक कुल 72 गिरफ्तारियां हुई थीं और ताजिम की गिरफ्तारी के बाद संख्या 73 हो गई है. सिर्फ मंगलवार को ही 16 गिरफ्तारियां हुईं जिनमें एक नाबालिग शामिल है. ताजिम की मुठभेड़ में गिरफ्तारी के साथ मंगलवार को कुल 17 लोग पकड़े गए.

मंगलवार को 17 लोगों को गिरफ्तार किया

इधर, प्रशासन ने अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है. नगर निगम ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी और पार्षद ओमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर चलाया. यह चार्जिंग स्टेशन नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था जहां कई ई-रिक्शा खड़े थे. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल, आरआरएफ की टीम और दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं. ड्रोन से पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई.
 

