बरेली: मोहम्मद आरिफ के मार्केट पर दूसरे दिन भी चला बुलडोजर, तोड़ी गई दुकानें

बरेली प्रशासन ने लगातार दूसरे दिन यानी कि रविवार को भी मोहम्मद आरिफ के मार्केट पर बुलडोजर की कार्रवाई की. सुबह तीन बुलडोजर मार्केट में पहुंचे और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की.

मोहम्मद आरिफ के मार्केट पर चला बुलडोजर. (Photo: Screengrab)
बरेली में 26 सितंबर के दंगे के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर के सबसे करीबी कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ की 16 दुकानों वाले दो मंजिला इमारत को विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया. रविवार सुबह भी विकास प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई को फिर से शुरू कर दिया. इससे पहले शनिवार को मार्केट में जिन लोगों की दुकान थीं, उन्हें समय दिया गया था कि वह अपना कीमती सामान बाहर निकल लें.

रविवार को दुकानों से सामान बाहर निकालने की कुछ घंटे की मोहलत खत्म होने के बाद विकास प्राधिकरण के तीन बुलडोजर एक साथ मार्केट पहुंचे. जिसके बाद डिमोलाइजेशन की प्रकिया शुरू हुई. बता दें बरेली विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद आरिफ की मार्केट पर सुबह-सुबह बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया था.

आपको बता दें कि मोहम्मद आरिफ को मौलाना तौकीर का बहुत ही करीबी माना जाता है. मोहम्मद आरिफ का बरेली में पुराने शहर जगतपुर इलाके में दो दर्जन से अधिक दो मंजिला वाला मार्केट है. इसके अलावा पीटर इंग्लैंड शोरूम की बिल्डिंग भी है. शोरूम और मार्केट दोनों अवैध तरीके से बनाए गए थे. 

पूरे इलाके में लागू की गई धारा-144

बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी तरह का बवाल न हो, इसके लिए पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है. धवस्तीकरण की कार्रवाई बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में किया जा रहा है. 

