UP: बरेली प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मौलाना तौकीर आरिफ के मार्केट पर चला बुलडोजर- VIDEO

बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से मोहम्मद आरिफ के मार्केट पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. शनिवार सुबह ही अधिकारी आरिफ के मार्केट में पहुंच गए और कार्रवाई शुरू कर दी. हालांकि, इस दौरान अधिकारियों को मार्केट के दुकानदारों का विरोध का सामना करना पड़ा. जिसके बाद दुकानदारों को दुकान खाली करने के लिए कुछ घंटे का समय दिया गया है.

दरअसल, बरेली में 26 सितंबर को मौलाना तौकीर के आवाहन पर बवाल हो गया था. इस प्रकरण को लेकर बरेली प्रशासन एक बार फिर से एक्शन में आ गया है. मोहम्मद आरिफ को मौलाना तौकीर का करीबी माना जाता है. आरिफ का बरेली के पुराने शहर जगतपुर इलाके में दो दर्जन से अधिक दो मंजिला वाला मार्केट है.

पूरे इलाके में लागू की गई धारा-144

इसके अलावा पीटर इंग्लैंड शोरूम की बिल्डिंग भी है. यह बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई थी. बरेली विकास प्राधिकरण शनिवार को अपने दलबल के साथ पहुंचा और दोनों स्थानों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है. हालांकि, ध्वस्तीकरण को लेकर दुकानदारों ने नाराजगी जताई. जिसके बाद कुछ घंटे का समय दिया गया है कि वह लोग अपना सामान बाहर निकाल लें.

वहीं, अगर तय समय के अनुसार दुकानदार अपना सामान नहीं निकालते हैं तो बुलडोजर की मदद से मार्केट को गिरा दिया जाएगा. इस दौरान पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है. विकास प्राधिकरण मानक के विरुद्ध बने बिल्डिंग पर कार्रवाई कर रहा है.

