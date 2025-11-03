बाराबंकी: तेज रफ्तार बनी जान की दुश्मन, अर्टिगा और ट्रक की भिड़ंत में 6 लोगों मौत

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई. यह दुर्घटना बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतलूपुर गांव के पास हुई. हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए जांच के निर्देश दिए हैं.

स्थानीय जानकारी के अनुसार, एक बिना नंबर की अर्टिगा कार की तेज रफ्तार के चलते उसकी टक्कर एक ट्रक से हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा. इस दुर्घटना में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

सीएम योगी ने लिया संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे का तुरंत संज्ञान लिया.मुख्यमंत्री योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है.

उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही, उन्होंने घायल हुए लोगों के समुचित उपचार के लिए भी निर्देश दिए हैं. प्रशासन मामले की जांच कर रहा है ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके.

