सड़क पर रफ्तार का तांडव, 24 घंटे के भीतर पांच हादसों में 60 लोगों ने गंवाई जान

बीते चौबीस घंटों में देश की सड़कों पर क्रूर नियति का तांडव देखने को मिला है, जिसने पल भर में कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. राजस्थान से लेकर तेलंगाना, उत्तर प्रदेश से आंध्र प्रदेश तक सड़कों पर हुए हादसों ने कई घरों के चिराग बुझा दिए.

जयपुर में जहां एक बेकाबू डंपर ने 17 वाहनों को रौंदकर 19 जिंदगियां कुचल दीं. वहीं तेलंगाना में RTC बस और टिपर लोरी की टक्कर में 19 यात्री की मौत हो गई. राजस्थान के फलोदी में कोलायत दर्शन से लौट रहे श्रद्धालुओं के टेंपो ट्रैवलर का सफर अंतिम यात्रा बन गया, जिसमें मासूम बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई.

इन भीषण दुर्घटनाओं में करीब 60 लोगों की असामयिक मौत हुई है जिनमें मासूम बच्चे, महिलाएं और पूरे परिवार शामिल थे. सिर्फ 24 घंटे में इतनी बड़ी संख्या में मौतें यह बताने के लिए काफी हैं कि भारत की सड़कों पर रफ्तार, लापरवाही और सिस्टम की विफलता किस हद तक जानलेवा साबित हो रही है.

जयपुर, राजस्थान (19 की मौत): सोमवार दोपहर जयपुर के हरमाड़ा इलाके में दैनिक यात्रियों से भरी सड़क देखते ही देखते विनाश के दृश्य में बदल गई. तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने कम से कम 17 वाहनों को रौंद दिया, जिससे 19 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए.

लोहे मंडी के पास हुई इस भयानक टक्कर में शव सड़क पर बिखर गए, कारें पिचक गईं और कई मोटरबाइकें डंपर के नीचे कुचल गईं. चश्मदीदों ने इस दृश्य को नरसंहार से कम नहीं बताया.

जयपुर के हरमाड़ा में हुए हादसे की एक तस्वीर (फोटो- PTI)

तेलंगाना बस हादसा (19 की मौत): सोमवार सुबह चेवेल्ला के पास एक भयानक हादसा हुआ, जब तेलंगाना आरटीसी बस की टक्कर एक टिपर लॉरी से हो गई. टक्कर के बाद लॉरी पलट गई और बजरी (Gravel) का ढेर बस के अंदर गिर गया, जिससे 19 लोगों की मौत हो गई.

बस का अगला हिस्सा, खासकर ड्राइवर की तरफ का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. एक चश्मदीद यात्री ने बताया कि ड्राइवर के पीछे बैठे अधिकांश यात्री मारे गए, जबकि कंडक्टर की तरफ वाले बच गए.

तेलंगाना में बस और टिपर लॉरी की भिडंत में 19 की मौत हो गई (Photo- PTI)

फलोदी, राजस्थान (15 की मौत): रविवार देर शाम को राजस्थान के फलोदी इलाके में भारत माला एक्सप्रेसवे पर एक और बड़ा हादसा हुआ. कोलायत मंदिर से जोधपुर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा एक टेंपो ट्रैवलर एक खड़े ट्रेलर ट्रक में घुस गया, जिससे 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में 10 महिलाएं और चार बच्चे शामिल हैं, और ये सभी जोधपुर के सूरसागर इलाके के निवासी थे.

टेंपो ट्रैवलर खड़े ट्रेलर ट्रक में जा घुसा (Photo- PTI)

चित्रकूट, उत्तर प्रदेश (3 की मौत): झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाइवे पर एक एसयूवी की यूपी रोडवेज बस से टक्कर हो गई, जिसमें दो नाबालिग भाइयों और उनके चचेरे भाई की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हुए.

आंध्र प्रदेश (4 की मौत): कार्लपालेम के पास एक कार और कंटेनर ट्रक की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब कार में सवार परिवार शादी समारोह से लौट रहा था. ओवरटेक करने के दौरान कार ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और ट्रक से आमने-सामने भिड़ गया.

यह आंकड़े केवल संख्याएं नहीं हैं, बल्कि उजड़े हुए परिवारों, अधूरे सपनों और अचानक छाई खामोशी की दर्दनाक दास्तां हैं. जयपुर में डंपर चालक की लापरवाही हो, या तेलंगाना में रॉन्ग साइड से आ रहे टिपर की टक्कर, इन सभी हादसों का अंतिम परिणाम भयानक त्रासदी ही रहा है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, यानी हर दिन औसतन 400 से ज्यादा मौतें. इन घटनाओं ने एक बार फिर यह कड़वी सच्चाई उजागर कर दी है कि तेज रफ़्तार, लापरवाही और खराब सड़क सुरक्षा नियमों के कारण हमारे देश की सड़कें कितनी असुरक्षित बन चुकी हैं.

