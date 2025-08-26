बाराबंकी: शादी के तीन महीने बाद पति को छोड़ने की जताई इच्छा, समलैंगिक प्रेम का हैरान कर देने वाला खुलासा

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक विवाहिता ने शादी के मात्र तीन महीने बाद ही पति को छोड़ने और महिला मित्र के साथ रहने की इच्छा जाहिर कर दी. यह घटना गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है.

जानकारी के अनुसार, विवाहिता की शादी 17 मई 2025 को हुई थी. 24 अगस्त को जब पति मजदूरी पर गया और परिवार के लोग खेतों में थे, तभी विवाहिता ने अपनी महिला मित्र को घर बुला लिया. दोनों ने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया.

पति को छोड़ महिला मित्र के साथ रहने की जताई इच्छा

गांववालों को शक तब हुआ जब सुबह से शाम तक दरवाजा नहीं खुला. कई बार आवाज देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़ने की तैयारी की तो अंदर से विवाहिता ने अचानक दरवाजा खोल दिया.

दरवाजा खुलते ही महिला मित्र ने सबको चौंका दिया. उसने कहा कि वह विवाहिता के साथ पहले ही शादी कर चुकी है और अब उसे अपने साथ ले जाने आई है. विवाहिता ने भी अपनी महिला मित्र के साथ ही जीवन बिताने की जिद की.

तीन महीने पहले ही हुई थी महिला की शादी

इस हैरान कर देने वाले मामले से गांव में सनसनी फैल गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. काफी देर तक समझाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल सका. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

