बाराबंकी में 14 बंदरों की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप, सभी को जहर देने की आशंका

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अमसेरुआ गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. गांव में 14 बंदरों के शव बरामद हुए हैं, जिनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. वन विभाग को आशंका है कि इन बंदरों को जहर देकर मारा गया है. ग्रामीणों के अनुसार यह बंदर स्थानीय नहीं थे और किसी अन्य जगह से यहां लाए गए हो सकते हैं.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हरख रेंज के क्षेत्रीय वन निरीक्षक सचिन कुमार पटेल ने बताया कि शुक्रवार शाम लगभग 7 बजे गश्त के दौरान उन्हें ग्रामीणों ने दो मृत बंदरों की सूचना दी. मौके पर पहुंचने पर एक पानी की टंकी के पास दो और थोड़ी दूरी पर धान के खेत में सात और बंदर मृत मिले.

अंधेरा होने के कारण टीम वापस लौट आई. अगले दिन गांव वालों को पांच और मृत बंदर मिले, जबकि एक बंदर तड़पता हुआ पाया गया. वन विभाग ने घायल बंदर को पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया और मृत बंदरों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पटेल के अनुसार, मृत बंदरों में आठ नर और छह मादा हैं. सभी बंदरों के जबड़ों में गेहूं और चने के अवशेष मिले हैं, जिससे जहर दिए जाने की संभावना मजबूत हो रही है. सिद्दौर स्थित पशु अस्पताल में तीन डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा. सभी बंदरों के विसरा सुरक्षित कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है.

Advertisement

हरख क्षेत्र के रेंजर मोहित श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कोठी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आरोपों में और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं. कोठी थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया ने कहा कि ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है और गांव आने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

---- समाप्त ----