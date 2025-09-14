scorecardresearch
 

बाराबंकी में 14 बंदरों की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप, सभी को जहर देने की आशंका

बाराबंकी के अमसेरुआ गांव में 14 बंदरों के शव संदिग्ध हालत में मिले. वन विभाग को आशंका है कि इन बंदरों को जहर देकर मारा गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. घायल बंदर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी मृत बंदरों के विसरा जांच के लिए भेजे गए हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

मृत पाए गए कई बंदर (Photo: Representational )
मृत पाए गए कई बंदर (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अमसेरुआ गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. गांव में 14 बंदरों के शव बरामद हुए हैं, जिनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. वन विभाग को आशंका है कि इन बंदरों को जहर देकर मारा गया है. ग्रामीणों के अनुसार यह बंदर स्थानीय नहीं थे और किसी अन्य जगह से यहां लाए गए हो सकते हैं.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हरख रेंज के क्षेत्रीय वन निरीक्षक सचिन कुमार पटेल ने बताया कि शुक्रवार शाम लगभग 7 बजे गश्त के दौरान उन्हें ग्रामीणों ने दो मृत बंदरों की सूचना दी. मौके पर पहुंचने पर एक पानी की टंकी के पास दो और थोड़ी दूरी पर धान के खेत में सात और बंदर मृत मिले. 

अंधेरा होने के कारण टीम वापस लौट आई. अगले दिन गांव वालों को पांच और मृत बंदर मिले, जबकि एक बंदर तड़पता हुआ पाया गया. वन विभाग ने घायल बंदर को पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया और मृत बंदरों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पटेल के अनुसार, मृत बंदरों में आठ नर और छह मादा हैं. सभी बंदरों के जबड़ों में गेहूं और चने के अवशेष मिले हैं, जिससे जहर दिए जाने की संभावना मजबूत हो रही है. सिद्दौर स्थित पशु अस्पताल में तीन डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा. सभी बंदरों के विसरा सुरक्षित कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है.

हरख क्षेत्र के रेंजर मोहित श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कोठी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आरोपों में और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं. कोठी थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया ने कहा कि ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है और गांव आने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. 

 

