scorecardresearch
 

Feedback

बांदा: अटल आवासीय विद्यालय के 50 से ज्यादा बच्चे बीमार, आनन-फानन अस्पताल में कराया गया भर्ती

यूपी के बांदा जिले में अटल आवासीय विद्यालय के करीब 50 से ज्यादा बच्चे अचानक बीमार पड़ गए. जिसके बाद आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Advertisement
X
इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे अटल आवासीय विद्यालय के बच्चे. (Photo: Siddharth Gupta/ITG)
इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे अटल आवासीय विद्यालय के बच्चे. (Photo: Siddharth Gupta/ITG)

यूपी के बांदा में अटल आवासीय विद्यालय के करीब 50 से ज्यादा बच्चे अचानक बीमार पड़ गए. जिससे स्कूल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया. बताया जाता है कि बच्चे वायरल की चपेट में आ गए, जिससे उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर लाया गया है. जहां कई डॉक्टरों की टीम द्वारा बीमार बच्चों का इलाज किया जा रहा है.

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्चे तेजी के साथ रिकवर हो रहे हैं. वहीं CMS ने मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल मेडिकल टीम को अलर्ट किया और जरूरी निर्देश दिए हैं. इसके साथ-साथ डीएम के निर्देश पर SDM, DSP, तहसीलदार सहित कई अफसर मौके पर मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें: नई बीमारी से चीन में कोहराम... हजारों बच्चे बीमार, कोरोना जैसे हालात! एक्सपर्ट ने कही ये बात

सम्बंधित ख़बरें

बांदा के स्कूल में 50 से ज्यादा बच्चे हुए बीमार 
Aadhar card
जन सेवा केंद्रों पर करते थे नौकरी और 40 हजार में बना देते थे घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड 
दहेज के लिए विवाहिता की हत्या. (Photo: Representational )
ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, बेटा बोला- 'पापा ने लाइटर से आग लगा दी' 
झांसी में डंपर ने महिला को कुचला. (Photo: Screengrab)
झांसी: सड़क पार कर रही महिला को डंपर ने कुचला, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे 
बागपत में डॉक्टर का शव मिलने से फैली सनसनी  

CMS ने दिए बच्चों के बेहतर इलाज के निर्देश

जानकारी के अनुसार पूरा मामला अटल आवासीय विद्यालय अच्छरौड का है. जहां से स्कूल प्रशासन के लोग 50 से ज्यादा बच्चों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. स्कूल प्रशासन ने बताया कि अचानक बच्चों की तबीयत खराब हो गई. ये बच्चे कई दिनों से वायरल फीवर की चपेट में थे. 

यह भी पढ़ें: यूपी: प्राइमरी स्कूल में मिड-डे मील का दूध पीने से 25 बच्चे बीमार, होने लगी उल्टियां

Advertisement

अस्पताल प्रशासन के निर्देश पर कई डॉक्टरों की निगरानी में बच्चों का इलाज किया जा रहा है. CMS डॉ. के कुमार ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय के बच्चे वायरल फीवर की चपेट में हैं. जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है. मेरे अलावा प्रशासन के बड़े अफसर मौजूद हैं, सभी का बेहतर इलाज कराने के निर्देश डॉक्टरों को दिया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement