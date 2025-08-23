बांदा: अटल आवासीय विद्यालय के 50 से ज्यादा बच्चे बीमार, आनन-फानन अस्पताल में कराया गया भर्ती

यूपी के बांदा में अटल आवासीय विद्यालय के करीब 50 से ज्यादा बच्चे अचानक बीमार पड़ गए. जिससे स्कूल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया. बताया जाता है कि बच्चे वायरल की चपेट में आ गए, जिससे उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर लाया गया है. जहां कई डॉक्टरों की टीम द्वारा बीमार बच्चों का इलाज किया जा रहा है.

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्चे तेजी के साथ रिकवर हो रहे हैं. वहीं CMS ने मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल मेडिकल टीम को अलर्ट किया और जरूरी निर्देश दिए हैं. इसके साथ-साथ डीएम के निर्देश पर SDM, DSP, तहसीलदार सहित कई अफसर मौके पर मौजूद हैं.

CMS ने दिए बच्चों के बेहतर इलाज के निर्देश

जानकारी के अनुसार पूरा मामला अटल आवासीय विद्यालय अच्छरौड का है. जहां से स्कूल प्रशासन के लोग 50 से ज्यादा बच्चों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. स्कूल प्रशासन ने बताया कि अचानक बच्चों की तबीयत खराब हो गई. ये बच्चे कई दिनों से वायरल फीवर की चपेट में थे.

अस्पताल प्रशासन के निर्देश पर कई डॉक्टरों की निगरानी में बच्चों का इलाज किया जा रहा है. CMS डॉ. के कुमार ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय के बच्चे वायरल फीवर की चपेट में हैं. जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है. मेरे अलावा प्रशासन के बड़े अफसर मौजूद हैं, सभी का बेहतर इलाज कराने के निर्देश डॉक्टरों को दिया गया है.

