प्रेमिका के सुसाइड से गुस्साए प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम... डंडों से पीटकर कर दिया दादी का कत्ल

बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र में युवक संजय ने प्रेमिका की आत्महत्या का बदला लेने के लिए उसकी 85 वर्षीय दादी की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी. प्रेमिका की मौत से संजय सदमे में था और लड़की परिजनों पर गुस्सा निकालते हुए उसने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और सख्त कार्रवाई की जा रही है.

प्रेमी ने डंडों से पीटकर ली प्रेमिका की दादी की जान (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के बांदा में मर्डर का एक हैरान कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, यहां एक युवक अपनी प्रेमिका से इतना प्यार करता था कि वो उसकी मौत बर्दाश्त नहीं सका और युवक ने बदला लेने की ठान ली. ऐसे में उसने प्रेमिका की दादी की लाठी डंडे से पीटकर बेहरमी से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ परिजनों की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज किया और आरोपी युवक को आलाकत्ल गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारी का कहना है आरोपी युवक को जेल भेजकर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

मामला पैलानी थाना क्षेत्र का है. जहां की रहने वाली एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला बीते दो दिन पहले झोपड़ी में सो रही थी, उसी दौरान आरोपी युवक संजय देर रात लाठी डंडे से लैस होकर आया, उसने महिला के गले और सिर में ताबड़तोड़ वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया.

परिजनों ने सुबह खून से लथपथ शव देखा तो होश उड़ गए. सूचना पर मौके पर पहुचीं पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, अहम सबूत जुटाए और परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू की. जांच में पुलिस को पता चला आरोपी संजय का बुजुर्ग दादी की पोती से काफी दिनों से लव अफेयर चल रहा था. 

पुलिस के मुताबिक लड़की की दादी समेत उसके घर वाले संजय की वजह से उसको बहुत प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे, बात नहीं करने देते थे. इससे मानसिक तनाव में आकर लड़की ने एक माह पहले खुदकुशी करके जान दे दी थी. आरोपी संजय प्रेमिका की मौत के बाद सदमे में था, उसने बदला लेने की ठान ली. प्रेमिका की मौत का दर्द न बर्दाश्त कर पाने के बाद उसने मौका पाते ही लड़की की दादी का कत्ल कर दिया. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है. उसने पूरा जुर्म कुबूल किया है और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है.
 
 

