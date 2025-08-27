बांदा: 5वीं के छात्रा की क्लास रूम में हत्या, साथ पढ़ने वाले छात्र ने दीवार में सिर लड़ा-लड़ाकर मारा

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5वीं के छात्रा की हत्या कर दी गई. बताया जाता है कि छात्रा को स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग लड़के ने गला दबाकर दीवार में भिड़ा-भिड़ाकर मौत के घाट उतार दिया. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है. साथ ही पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

मामला बबेरू तहसील क्षेत्र के कमासिन थाना क्षेत्र के कुमेढा सानी गांव का है. जहां मंगलवार को प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के बीच लड़ाई-झगड़ा हो गया. परिजनों ने बताया कि आरोपी छात्रा के भाई के साथ मारपीट कर रहा था. ऐसे में बहन बचाने पहुंची तो छात्र ने मासूम छात्रा का गला दबाकर दीवार में भिड़ा-भिड़ाकर मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस ने आरोपी छात्र को लिया हिरासत में

हैरानी की बात यह है कि लड़ाई की सूचना बच्चों ने स्कूल के शिक्षकों को दी, लेकिन सभी शिक्षक मोबाइल में व्यस्त थे और शिकायत पर गौर नहीं किए. ऐसे में इतनी बड़ी वारदात घट गई. घटना के बाद आनन-फानन में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

बांदा ASP शिवराज ने बताया कि बबेरू क्षेत्र में एक स्कूल के विवाद के बाद एक बच्चे ने एक बालिका को धक्का दे दिया, जिससे उसको चोट आई थी. सूचना मिलने पर शव को कब्जे के लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. तहरीर मिल गयी है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया गया है.

