गाजीपुर: पानी की बोतल में छिपाकर लाया था चाकू, बाथरूम के पास किए ताबड़तोड़ वार, 10वीं के छात्र की मौत-तीन घायल; कैसे 9वीं के छात्र ने वारदात को दिया अंजाम

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्कूली छात्रों के बीच हुए खूनी संघर्ष के मामले ने सभी को हिला कर रख दिया है. आपसी विवाद में कक्षा-9 के छात्र ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर 10वीं के छात्र आदित्य वर्मा को मौत के घाट उतार दिया. इस हमले में तीन अन्य छात्र घायल हो गए. हत्यारोपी पानी की बोतल में चाकू छिपाकर लाया था. मौका पाकर उसने बाथरूम के पास आदित्य पर हमला बोल दिया. बीच-बचाव करने आए छात्रों को भी नहीं छोड़ा.

दरअसल, सोमवार की सुबह 9:30 बजे गाजीपुर के महराजगंज स्थित एक निजी स्कूल में छात्रों के बीच विवाद हुआ. 9वीं कक्षा के एक छात्र ने गुस्से में आकर 10वीं कक्षा के आदित्य वर्मा पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे आदित्य की मौत हो गई. यह घटना स्कूल के बाथरूम के पास हुई. हमलावर छात्र ने चाकू को पानी की मेटल बोतल में छिपाकर लाया था. आदित्य लड़ाई को शांत कराने की कोशिश कर रहा था तभी उस पर हमला हुआ. पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है.

जांच-पड़ताल में जुटी पुलिस

छात्रों के बीच क्यों हुआ विवाद?

पुलिस के मुताबिक, छात्रों के बीच आपसी विवाद था, जो खूनी संघर्ष में बदल गया. एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद ने घटना की पुष्टि करते हुए इसे आपसी विवाद का मामला बताया है. वहीं, मृतक आदित्य के बड़े पिताजी ने बताया कि आदित्य का झगड़ा किसी से नहीं था. वह तो दो अन्य छात्रों के बीच हो रही लड़ाई को शांत कराने गया था, तभी आरोपी छात्र ने उस पर पेट और सिर पर चाकू से वार कर दिया. इस अचानक हुए हमले से आदित्य की जान चली गई.

स्कूल प्रशासन पर उठे सवाल

इस दुखद घटना के बाद स्कूल की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. मृतक छात्र आदित्य के बड़े पिताजी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. स्कूल की प्रिंसिपल अर्चना कुमारी ने बताया कि वे रोज़ाना छात्रों के बैग की जांच करते हैं, लेकिन आरोपी छात्र ने चाकू को बड़ी चालाकी से पानी की बोतल में छिपा रखा था. उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

घायल छात्र

आरोपी छात्र पुलिस हिरासत में

इस सनसनीखेज वारदात से पूरे गाजीपुर में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया और मामले की गहराई से जांच कर रही है. आदित्य वर्मा मूल रूप से यूसुफपुर मुहम्मदाबाद का रहने वाला था. उसकी मौत से परिवार में मातम पसर गया है. उसके शव का पोस्टमार्टम बीती शाम 6 बजे किया गया.

