UP: पड़ोसी की दीवार गिरने से 80 वर्षीय बुजुर्ग की दबकर मौत, परिवार में कोहराम

उत्तर प्रदेश के बांदा से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. बिसंडा थाना क्षेत्र के लौली टिका मऊ गांव में एक बुजुर्ग की मौत पड़ोसी की दीवार गिरने से हो गई. मृतक की पहचान 80 वर्षीय छेदीलाल के रूप में हुई है. बताया गया कि छेदीलाल घर के बाहर बनी झोपड़ी में सो रहे थे, तभी बारिश से कमजोर हुई पड़ोसी की कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी और वह मलबे में दब गए.

घटना के बाद परिवार और पड़ोसियों ने बुजुर्ग को मलबे से निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिजनों के मुताबिक मृतक के दो बेटे और पत्नी हैं. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में मातम पसर गया. मृतक के बेटे संतोष ने बताया कि पिता रोज की तरह घर के बाहर झोपड़ी में सोए थे.

बारिश की नमी के कारण पड़ोसी की दीवार कमजोर हो गई थी, लेकिन अचानक गिरने का अंदेशा किसी को नहीं था. हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. सूचना पर बिसंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. गांव के लोगों का कहना है कि बरसात में अक्सर जर्जर दीवारें खतरा बन जाती हैं, लेकिन ग्रामीण लापरवाही में समय रहते उनकी मरम्मत नहीं कराते. इसी लापरवाही के चलते छेदीलाल को अपनी जान गंवानी पड़ी.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

थानाध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि हादसा पड़ोसी की दीवार गिरने से हुआ है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा भेजा गया है और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

