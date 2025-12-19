scorecardresearch
 
UP: महिला को आपत्तिजनक मैसेज भेजने के आरोप में सिपाही निलंबित, विभागीय जांच शुरू

बलिया में एक महिला को कथित तौर पर आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोप में पुलिस विभाग ने कड़ा कदम उठाया है. शहर कोतवाली में तैनात सिपाही पंकज पाठक को निलंबित कर दिया गया है. मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और सिटी डिप्टी एसपी को जांच सौंपी गई है.

यूपी पुलिस का सिपाही निलंबित (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के बलिया में एक महिला को कथित तौर पर आपत्तिजनक संदेश भेजने के मामले में पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. इस मामले में शहर कोतवाली में तैनात सिपाही पंकज पाठक को निलंबित कर दिया गया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की.

जानकारी के मुताबिक, कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने सिपाही के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. महिला का आरोप था कि सिपाही ने उसे आपत्तिजनक संदेश भेजे. शिकायत मिलने के बाद पुलिस विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और प्राथमिक जांच के आधार पर कार्रवाई की.

कांस्टेबल ने महिला को आपत्तिजनक संदेश भेजे

बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने गुरुवार को सिपाही पंकज पाठक को निलंबित करने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही आरोपी सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके.

पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच के लिए सिटी के उप पुलिस अधीक्षक मोहम्मद उस्मान को जिम्मेदारी सौंपी है. मोहम्मद उस्मान ने बताया कि सिपाही के खिलाफ जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ होगी विभागीय कार्रवाई 

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. विभाग का साफ कहना है कि किसी भी तरह की अनुचित हरकत या आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस मामले में निष्पक्ष जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा.

