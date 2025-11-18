scorecardresearch
 

UP: बलिया में नाबालिग लड़की से रेप, 22 वर्षीय युवक गिरफ्तार

बलिया में एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है. बताया जाता है कि आरोपी की तरफ से पीड़िता के परिजनों को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी.

बलिया में नाबलिग लड़की से रेप. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के बलिया में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है. मामले में आरोपी 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना के बारे में लड़की के परिजनों को तब चला, जब वह गर्भवती हो गई. जिसके बाद लड़की के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

एक एजेंसी के मुताबिक बलिया में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 22 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार मनियर थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय लड़की के साथ उसके पड़ोसी गोलू राजभर (22) ने इसी साल जून में कथित तौर पर बलात्कार किया था.

यह भी पढ़ें: UP: फिजियोथैरेपी कराने गई युवती से डॉक्टर ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर पटककर दी धमकी

पीड़िता के परिजनों को भी जान से मारने की दी गई धमकी

लड़की के परिवार को इस घटना के बारे में तब पता चला जब वह गर्भवती हो गई. आरोप है कि जब लड़की के परिवार वाले आरोपी के घर गए और उससे बात की, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई.

मनियर थाना प्रभारी कौशल पाठक ने बताया कि लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर राजभर के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को सोमवार को मनियर बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. 

