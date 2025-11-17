scorecardresearch
 

Feedback

UP: फिजियोथैरेपी कराने गई युवती से डॉक्टर ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर पटककर दी धमकी

कौशाम्बी में फिजियोथैरेपी कराने गई युवती ने क्लीनिक संचालक पर छेड़खानी और जबरदस्ती की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है. युवती ने बताया कि विरोध करने पर आरोपी ने उसे जमीन पर पटक दिया और जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी डॉक्टर फरार है.

Advertisement
X
डॉक्टर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
डॉक्टर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)

कौशाम्बी जिले में फिजियोथैरेपी कराने गई युवती ने क्लीनिक संचालक पर छेड़खानी और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है. युवती का कहना है कि वह मंझनपुर क्षेत्र स्थित हीलिंग हेल्थ फिजियोथैरेपी क्लीनिक में अपने हाथ का इलाज कराने गई थी. आरोप है कि इलाज के दौरान क्लीनिक संचालक डॉ. सौरभ गुप्ता ने उससे अश्लील हरकतें शुरू कर दीं और उसके शरीर के कई हिस्सों को गलत तरीके से छूने लगा.

पीड़िता ने बताया कि डॉक्टर ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी टच किया. जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जमीन पर पटक दिया और जबरदस्ती करने का प्रयास किया. युवती के चिल्लाने पर उसने उसकी पिटाई कर दी और धमकी देते हुए कहा कि शिकायत करने पर वह उसे घर से उठवा ले जाएगा और जान से मार देगा.

इलाज के नाम पर युवती से छेड़छाड़ा

सम्बंधित ख़बरें

पुलिसकर्मियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से किया दुर्व्यवहार. (Photo: Representational )
नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की शिकायत लेकर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार, जांच के आदेश 
मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम के साथ छेड़छाड़ (Photo: Reuters)
मेक्सिको की राष्ट्रपति के साथ बीच सड़क पर छेड़छाड़, नशे में शख्स ने चूमने की कोशिश की 
police team
दबंगों ने परिवार को लाठी डंडों से पीटा, फैमली ने लगाया घर की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप 
A case has been filed against the brother who came to complain about the molestation of his sister
बहन से छेड़छाड़ का किया विरोध, पुलिस ने भाई को ही बना दिया आरोपी, जानें पूरा मामला  
बाइक राइडर ने सवारी को बनाया शिकार, छेड़छाड़ के बाद बैग लेकर फरार, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे 

घबराई हुई युवती सीधे मंझनपुर कोतवाली पहुंची और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने मामला गंभीर मानते हुए तत्काल SC/ST एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज

घटना के बाद से आरोपी डॉक्टर क्लीनिक बंद कर फरार बताया जा रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. एडीशनल एसपी राजेश सिंह ने बताया कि युवती ने क्लीनिक संचालक के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement