UP: फिजियोथैरेपी कराने गई युवती से डॉक्टर ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर पटककर दी धमकी

कौशाम्बी जिले में फिजियोथैरेपी कराने गई युवती ने क्लीनिक संचालक पर छेड़खानी और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है. युवती का कहना है कि वह मंझनपुर क्षेत्र स्थित हीलिंग हेल्थ फिजियोथैरेपी क्लीनिक में अपने हाथ का इलाज कराने गई थी. आरोप है कि इलाज के दौरान क्लीनिक संचालक डॉ. सौरभ गुप्ता ने उससे अश्लील हरकतें शुरू कर दीं और उसके शरीर के कई हिस्सों को गलत तरीके से छूने लगा.

और पढ़ें

पीड़िता ने बताया कि डॉक्टर ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी टच किया. जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जमीन पर पटक दिया और जबरदस्ती करने का प्रयास किया. युवती के चिल्लाने पर उसने उसकी पिटाई कर दी और धमकी देते हुए कहा कि शिकायत करने पर वह उसे घर से उठवा ले जाएगा और जान से मार देगा.

इलाज के नाम पर युवती से छेड़छाड़ा

घबराई हुई युवती सीधे मंझनपुर कोतवाली पहुंची और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने मामला गंभीर मानते हुए तत्काल SC/ST एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज

घटना के बाद से आरोपी डॉक्टर क्लीनिक बंद कर फरार बताया जा रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. एडीशनल एसपी राजेश सिंह ने बताया कि युवती ने क्लीनिक संचालक के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.



---- समाप्त ----