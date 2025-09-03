क्रिमिनल हिस्ट्री वाले युवक का शव पेड़ से लटका मिला... हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के बलिया में एक 25 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जो पुलिस रिकॉर्ड में कई आपराधिक मामलों का आरोपी था. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मृतक नगरा थाने का हिस्ट्रीशीटर था. उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. यह केस हत्या का है या आत्महत्या का, इसकी जांच की जा रही है.

एजेंसी के अनुसार, मृतक की पहचान अंकुर सिंह गोलू के रूप में हुई है, जो नगरा थाना क्षेत्र के वीरचंद्रहा गांव का रहने वाला था. पुलिस का कहना है कि यह घटना मंगलवार की दोपहर में सामने आई. वीरचंद्रहा गांव के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक आम के बाग में ग्रामीणों ने पेड़ से लटका शव देखा. सूचना मिलते ही नगरा थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई.

प्रारंभिक जांच में शव पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले. मृतक के आपराधिक बैकग्राउंड को देखते हुए पुलिस गंभीरता से मामले की जांच में जुटी है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को लेकर मृतक के परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है. जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी. अंकुर सिंह गोलू के खिलाफ चोरी, मारपीट और अन्य मामले दर्ज थे.

पुलिस उपाधीक्षक (रसड़ा) आलोक गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक नगरा थाने का हिस्ट्रीशीटर था. उसकी कथित आत्महत्या के पीछे का कारण अभी पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच जारी है.

