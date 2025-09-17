scorecardresearch
 

बलिया में सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक की हत्या, बाइक से आए बदमाशों ने मारी गोली

बलिया में बदमाशों ने प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जाता है कि बाइक से आए बदमाश चेन छीन रहे थे. वहीं, विरोध करने पर गोली मार दी. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

बदमाशों ने प्रधानाध्यापक को मारी गोली. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के बलिया  में बदमाशों ने एक 57 वर्षीय प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी. इस हमले में एक महिला शिक्षिका घायल हो गई. वहीं हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

सोने की चेन लूटने के विरोध में हुई हत्या

पुलिस ने बुधवार को बताया कि एक सरकारी स्कूल के 57 वर्षीय प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक महिला शिक्षिका घायल हो गईं. तीन मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने सोने की चेन छीनने की कोशिश में हत्या को अंजाम दिया.

यह भी पढ़ें: पत्नी के मर्डर केस में आरोपी को आजीवन कारावास, बॉम्बे हाइकोर्ट ने 20 साल की न्यूनतम सजा हटाई

यह घटना मंगलवार को उस समय हुई, जब देवेंद्र यादव देवरिया जिले के एक सरकारी स्कूल में स्कूल क्लस्टर मीटिंग में भाग लेने के बाद सहायक शिक्षिका कंचन सिंह के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे. जब दोनों साहूनपुर गांव के पास पहुंचे, तो हमलावरों ने उन्हें रोक लिया. इसी दौरान बदमाशों ने यादव की सोने की चेन छीन ली और विरोध करने पर गोली चला दी.

बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी चेक रही पुलिस

दोनों को सीयर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से यादव को बलिया, फिर मऊ और अंत में वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर शाम वाराणसी ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई.

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. घटना की जांच के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया है. बदमाशों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी की जांच की जा रही है. जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

