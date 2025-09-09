UP: नाबालिग के साथ चचेरे भाई ने किया दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस अपराध में सहायता करने वाला उसका एक अन्य रिश्तेदार फरार है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

उप पुलिस अधीक्षक मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका रिश्तेदार अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है. पुलिस के अनुसार, यह घटना 2 सितंबर को हुई, जब दोनों आरोपियों ने नाबालिग लड़की को उसके ननिहाल से बाइक पर यह झूठ बोलकर ले गए कि उसके पिता बीमार हैं.

शिकायत के अनुसार, रास्ते में मुख्य आरोपी ने लड़की के साथ बलात्कार किया. अपराध को अंजाम देने के बाद, आरोपियों ने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो उसे जान से मार दिया जाएगा. पीड़िता ने डर के कारण पहले किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने अपने परिवार को घटना की जानकारी दी.

इसके बाद परिजनों ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की और मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया. फरार रिश्तेदार की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं. मामले में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया और उसका बयान दर्ज किया. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की गहन जांच की जा रही है.

