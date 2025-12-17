'अगर प्रशासन ने हत्यारों को गोली नहीं मारी तो...', भाई की हत्या पर बहन की जिला प्रशासन को चेतावनी!

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आयुष यादव की हत्या के बाद परिवार में गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला. बीते शनिवार को उभांव थाना क्षेत्र के बेलथरारोड में बाइक सवार बदमाशों ने आयुष यादव को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार सदमे में आ गया.

घटना के बाद आयुष के परिजन, खासकर उसकी छोटी बहन बेहद आक्रोशित नजर आई. रविवार को उसका एक बयान सामने आया, जिसमें उसने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन हत्यारों को गोली नहीं मारेगा तो वह खुद गोली मार देगी.

वीडियो वायरल, तीखे शब्दों से मचा बवाल

आयुष यादव की बहन का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वायरल वीडियो में वह कहती दिख रही है कि अगर हत्यारों को प्रशासन नहीं मारेगा तो हम मारेंगे, जहां दिखेंगे वहीं गोली मार देंगे. उसने प्रशासन और सरकार पर भी सवाल उठाए.

इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी हलचल पैदा कर दी. पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी गई है.

अब बदला सुर, प्रशासन पर जताया भरोसा

बुधवार को जब 'आजतक' की टीम ने मृतक आयुष यादव की बहन प्राची से बात की तो उनका सुर बदला हुआ नजर आया. प्राची ने कहा कि वह अब प्रशासन और शासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.

प्राची का कहना था कि उनका गुस्सा अपने भाई की हत्या के दर्द की वजह से था, लेकिन अब उन्हें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा.

पुलिस की कार्रवाई जारी

पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है. प्रशासन का दावा है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी. परिवार को भी न्याय का भरोसा दिलाया गया है.

