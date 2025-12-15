scorecardresearch
 
बलिया में दिनदहाड़े बीच सड़क पर आयुष यादव की हत्या, घर से बाजार तक पीछाकर बरसाई गोलियां

बलिया में दिनदहाड़े आपसी रंजिश ने एक युवक की जान ले ली. उभांव थाना क्षेत्र के बेलथरारोड में बाइक सवार बदमाशों ने आयुष यादव का पीछा कर उसे गोली मार दी. आयुष को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है.

युवक की गोली मारकर हत्या (Photo: Screengrab)
युवक की गोली मारकर हत्या (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बलिया में आपसी रंजिश में एक युवक की हत्या कर दी गई. उभांव थाना क्षेत्र के बेलथरारोड इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी. गंभीर हालत में उसे वाराणसी रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है.

ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या

मृतक की पहचान आयुष यादव के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, आयुष शनिवार को किसी काम से बाहर निकला था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने बाइक से उसका पीछा किया और मौका पाते ही उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. गोली लगते ही आयुष सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.

स्थानीय लोगों की मदद से घायल आयुष को पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

निजी रंजिश में हत्या: ओमवीर सिंह

बलिया के एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक और आरोपी पहले दोस्त थे. वर्तमान समय में दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी. आशंका जताई जा रही है कि इसी आपसी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया.

पुलिस के अनुसार, पीड़ित पक्ष की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

इनपुट - अनिल कुमार गुप्ता
TOPICS:

