scorecardresearch
 

Feedback

बहराइच: भाई की हत्या के आरोपी ने भाभी और तीन भतीजियों को नदी में फेंका, गवाही देने से था नाराज, अब तक नहीं मिले शव

बहराइच के एएसपी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल के पास से महिला और उसकी बच्चियों के कपड़े, जूते आदि बरामद कर लिए हैं. साथ ही अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है, लेकिन शव अभी तक नहीं मिले हैं.

Advertisement
X
बहराइच में महिला और उसकी 3 बच्चियों को नदी में फेंका (Photo: Representational)
बहराइच में महिला और उसकी 3 बच्चियों को नदी में फेंका (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक शख्स को अपनी भाभी और तीन भतीजियों को नदी में धकेलकर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी शख्स 2018 में अपने भाई की हत्या के आरोप में जमानत पर बाहर आया था. 

जमानत पर बाहर आया और कर दी जघन्य वारदात

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, बहराइच के रमईपुरवा गांव का रहने वाला अनिरुद्ध कुमार, 2018 में अपने भाई संतोष कुमार की हत्या के आरोप में जेल गया था. हत्या के कुछ महीनों बाद जमानत पर बाहर आने के बाद, वह अपनी विधवा भाभी, 36 वर्षीय सुमन और उसकी तीन बेटियों के साथ रहने लगा. सुमन की पहले से एक 12 साल की बेटी नंदिनी थी, और अनिरुद्ध से उसकी दो और बेटियां थीं- छह साल की अंशिका और तीन साल की लाडो. सुमन, संतोष की हत्या मामले में मुख्य गवाह थी, और अनिरुद्ध उस पर गवाही बदलने का दबाव डाल रहा था. 

सम्बंधित ख़बरें

Video of assault with women policemen in police station viral
थाने में पुलिसकर्मियों से हाथापाई का वीडियो वायरल, आरोपी महिला पर शांति भंग के तहत एक्शन  
ajnara homes
Ajnara Homes में लाखों के फ्लैट, न रजिस्ट्री, न सुविधा... आवारा कुत्तों का भी आतंक 
डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी से बचाई महिला की जान.
नकली दांत बने जानलेवा, डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी से बचाई महिला की जान 
Udaybhan Karvariya and Vijima Yadav (file photo)
जिन सपा विधायक के पति की AK-47 से हुई थी हत्या, उनके आरोपों पर उदयभान ने दिया ये जवाब 
Bahraich news
बहराइच में पत्नी और तीन बच्चियों को नदी में जिंदा फेंका 

आरोपी ने अपराध कबूला

19 अगस्त को, सुमन की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी और तीनों पोतियां 14 अगस्त से लापता हैं. उन्हें अनिरुद्ध और उसके एक साथी पर शक था. पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर अनिरुद्ध को मोतीपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने 14 अगस्त को सुमन और बच्चियों को मिहीपुरवा में बुलाया था. फिर उन्हें लखीमपुर खीरी जिले के खम्हरिया इलाके में शारदा नदी के एक पुल पर ले जाकर नदी में धकेल दिया. 

Advertisement

शवों की तलाश जारी

एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल के पास से सुमन और बच्चियों के कपड़े, एक जूते और अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है, लेकिन शव अभी तक नहीं मिले हैं. अनिरुद्ध का साथी अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement