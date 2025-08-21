scorecardresearch
 

पत्नी समेत तीन बच्चियों को नदी में जिंदा फेंका, मंदिर में दर्शन के बहाने ले गया था आरोपी... बहराइच में दिल दहला देने वाला कांड

यूपी के बहराइच से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक युवक ने साल 2018 में जमीन हथियाने के लिए अपने भाई की हत्या करवा दी थी. अब उसी मामले में सजा से बचने के लिए गवाह बनी पत्नी और तीन बच्चियों को नदी में जिंदा फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मृतकों के कपड़े और जूते बरामद किए हैं. गोताखोरों की मदद से शवों की तलाश की जा रही है.

पत्नी और तीन बच्चियों को नदी में फेंका. (File Photo: ITG)
पत्नी और तीन बच्चियों को नदी में फेंका. (File Photo: ITG)

यूपी में बहराइच से रूह कंपा देनी वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने 7 साल पहले अपने भाई की जमीन हथियाने के लिए हत्या करवा दी थी. अब उस मामले में सजा से बचने के लिए मामले की गवाह अपनी भाभी, जिसे वो डरा धमकाकर पत्नी बना चुका था, उसे और अपनी दो मासूम बेटियों समेत अपने भाई की 12 साल की बेटी को नदी में जिंदा फेंक दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. घटना में शामिल उसके एक अन्य साथी की तलाश की जा रही है. वहीं गोताखोरों की मदद से शवों की तलाश की जा रही है.

जानकारी के अनुसार, थाना मोतीपुर क्षेत्र के रामईपुरवा दाखिला पकड़िया दीवान निवासी अनिरुद्ध कुमार को पुलिस ने अरेस्ट किया है. अनिरुद्ध पर आरोप है कि उसने पत्नी सुमन समेत तीन मासूम बच्चियों, जिनमें उसकी दो बेटियां अंशिका व लाडो और भाई की बेटी नंदिनी शामिल हैं, उन्हें जिंदा नदीं में फेंक दिया. इस संबंध में मोतीपुर थाना क्षेत्र के चौधरीगांव के रहने वाले रमपता पत्नी राम कैलाश ने पुलिस से शिकायत की थी. इस शिकायत में कहा गया कि उसके दामाद अनिरुद्ध ने बेटी सुमन व उसकी तीन नातिन को कहीं गायब कर दिया है.

सूचना के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की और आरोपी अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर लिया. सख्ती से पूछताछ करने पर अनिरुद्ध ने चारों की हत्या की बात कबूल कर ली. एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि मुख्य आरोपी अनिरुद्ध साल 2018 में अपने भाई की हत्या का आरोपी था. उसने जमीन के लालच में अपने भाई की हत्या करा दी थी. भाई की हत्या मामले में उसकी पत्नी, जो पहले उसकी भाभी थी, वह मुख्य गवाह थी.

यह भी पढ़ें: 12 बिस्वा जमीन के लालच में ट्रिपल मर्डर... बेटे ने कुल्हाड़ी से मां-बाप और बहन को काट डाला, गाजीपुर हत्याकांड की पूरी कहानी

एसपी ग्रामीण ने बताया कि उसके भाई की हत्या के बाद उसके भाई की पत्नी सुमन और उसकी एक बेटी अकेली रह रही थी, जिसे आरोपी अनिरुद्ध ने डरा धमकाकर पत्नी बना लिया था. उसी के साथ रहने लगा था. अब उसकी पत्नी सुमन से अनिरुद्ध को दो बेटियां अंशिका व लाडो का जन्म हुआ. अनिरुद्ध उन तीन बेटियों और सुमन के साथ रह रहा था. वह भाई की हत्या के मामले में पत्नी को गवाही बदलने के लिए मजबूर कर रहा था. इसी को लेकर अनिरुद्ध ने पत्नी समेत तीनों बच्चों की हत्या की साजिश रची.

पुलिस का कहना है कि आरोपी अनिरुद्ध 14 अगस्त को एक अन्य साथी की मदद से अपनी पत्नी और बेटियों को मायके से बुलाया. मंदिर दर्शन के बहाने लखीमपुर के खमरिया इलाके में ले गया. वहां उफनती शारदा नदी में सभी को फेंक दिया. नदी के किनारे से मृतका सुमन व उसकी बच्चियों के कपड़े व जूते बरामद हुए हैं. एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी अनिरुद्ध की निशानदेही पर सुमन व उसकी बेटियों के कपड़े व जूते बरामद किए हैं. शवों का पता लगाने के लिए कई थानों की पुलिस के साथ गोताखोरों की मदद ली जा रही है.

